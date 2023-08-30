На PlayStation 5 можна буде запускати ігри з PS2

У світі геймінгу, де новинки часто затьмарюють класику, з’явилася інформація, яка зацікавить шанувальників старих добрих часів.

Згідно з недавнім відеороликом від YouTube-блогера PlayStation Mystic, Sony активно працює над створенням офіційного емулятора PlayStation 2 для своєї новітньої консолі PlayStation 5 .

Mystic стверджує, що йому “достовірно відомо” про створення цього емулятора, який дозволить перенести на PS5 безліч улюблених ігор з PS2.

Поки що це все на стадії чуток, і офіційного анонсу ще не було. Однак відомості від Mystic вказують на те, що японська корпорація серйозно налаштована переглянути свою класичну ігрову бібліотеку і, можливо, вже скоро ми побачимо результати цієї роботи. Що не може не тішити.