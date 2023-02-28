Гра Elden Ring скоро отримає доповнення Shadow of the Erdtree
Одна з кращих ігор 2022 року, Elden Ring, схоже, отримає перше велике доповнення: DLC під назвою Shadow of the Erdtree.
Розробник FromSoftware сьогодні вранці повідомив у твіттері, що DLC офіційно перебуває у розробці, проте компанія не повідомила, коли ми можемо очікувати на реліз.
У короткому повідомленні в блозі було підтверджено, що DLC вийде на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S та Steam. У повідомленні також говориться, що “наступний звіт все ще трохи попереду” (переклад з японської через Google), тому ми можемо сподіватися, що подробиці з’являться раніше, ніж пізніше.
Нове DLC для Elden Ring – це довгоочікуваний контент з цілого ряду причин. Elden Ring мала величезний успіх, продавшись більш ніж 20 мільйонами екземплярів у всьому світі, а FromSoftware має звичку випускати DLC для своїх ігор протягом року після їхнього виходу.
Elden Ring вийшла 25 лютого минулого року, і досі гра отримала лише виправлення для балансу та оновлення, що дозволяє покращити PvP .
Rise, Tarnished, and let us walk a new path together.
An upcoming expansion for #ELDENRING Shadow of the Erdtree, is currently in development.
We hope you look forward to new adventures in the Lands Between. pic.twitter.com/cjJYijM7Mw
— ELDEN RING (@ELDENRING) February 28, 2023
У нас немає жодних подробиць про сюжет Shadow of the Erdtree – тільки назва та єдине зображення вище. Але для гри з такою неймовірною і щільною історією одного цього достатньо, щоб тижнями здогадуватися.
Хто перш за все їздить верхи на Торренті? (На загальну думку, це Мікелла, але деякі пропонують Маріку.) А що відбувається з деревом Ердтрі на задньому плані? Воно гниє? Поглинено іншим деревом? Це взагалі Ердтрі чи, можливо, Халігтрі? Навіть якщо ми не знаємо, коли вийде DLC, принаймні ютубери займуться цим якнайшвидше.
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