Гра Elden Ring скоро отримає доповнення Shadow of the Erdtree

Одна з кращих ігор 2022 року, Elden Ring, схоже, отримає перше велике доповнення: DLC під назвою Shadow of the Erdtree.

Розробник FromSoftware сьогодні вранці повідомив у твіттері, що DLC офіційно перебуває у розробці, проте компанія не повідомила, коли ми можемо очікувати на реліз.

У короткому повідомленні в блозі було підтверджено, що DLC вийде на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S та Steam. У повідомленні також говориться, що “наступний звіт все ще трохи попереду” (переклад з японської через Google), тому ми можемо сподіватися, що подробиці з’являться раніше, ніж пізніше.

Нове DLC для Elden Ring – це довгоочікуваний контент з цілого ряду причин. Elden Ring мала величезний успіх, продавшись більш ніж 20 мільйонами екземплярів у всьому світі, а FromSoftware має звичку випускати DLC для своїх ігор протягом року після їхнього виходу.

Elden Ring вийшла 25 лютого минулого року, і досі гра отримала лише виправлення для балансу та оновлення, що дозволяє покращити PvP .

Rise, Tarnished, and let us walk a new path together.

An upcoming expansion for #ELDENRING Shadow of the Erdtree, is currently in development.

We hope you look forward to new adventures in the Lands Between. pic.twitter.com/cjJYijM7Mw

— ELDEN RING (@ELDENRING) February 28, 2023