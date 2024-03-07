Ігри S.T.A.L.K.E.R. випустили на сучасних консолях

Компанія Microsoft провела презентацію ігор Xbox Partner Preview, у рамках якої було представлено збірку класичних ігор із серії S.T.A.L.K.E.R. для сучасних консолей. Про це повідомляє видання IGN.

Збірка отримала назву S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy. До нього увійшли три гри S.T.A.L.K.E.R. з підзаголовками “Тінь Чорнобиля”, “Чисте небо” і “Поклик Прип’яті”. Купівля набору обійдеться в $40 (приблизно 3,6 тис. руб. за курсом на 6 березня 2024 року). Водночас є можливість купити кожну гру окремо за $20 (1,8 тис. руб.).

Усі ігри доступні для купівлі на Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, а також PlayStation 4 і PlayStation 5. У версіях для всіх консолей присутній тільки текстовий переклад російською мовою.

“Кожен елемент оригінальних ігор був збережений і сумлінно перенесений на консолі завдяки наполегливій роботі GSC Game World і їхніх партнерів з Mataboo. Все це відкриває прекрасну можливість для геймерів, щоб отримати базові знання про всесвіт S.T.A.L.K.E.R. напередодні запуску гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl”, – свідчить опис збірки від Microsoft.

Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl заплановано на 5 вересня 2024 року. Одразу після виходу новинка потрапить до каталогу ігор, доступних геймерам за передплатою Game Pass.