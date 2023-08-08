PlayStation 5 почала «палити» аксесуари гравців

Власники ігрових приставок PlayStation 5 почали масово скаржитися на перегрів USB-портів пристроїв, що призводило до спалювання деяких аксесуарів при підключенні. Про це повідомляє польське видання PPE .

За словами гравців, через сильне перегрівання контактів їх аксесуари пошкоджувалися при спробі відключити від USB. Деякі проблеми призвели до поломки порту самої консолі.

Повідомлення про подібні інциденти публікують як на ігрових форумах, так і в соціальних мережах. За словами гравців, проблема є актуальною після довгих ігрових сесій на кілька годин.

“USB-порти PS5 стають настільки гарячими, що можуть викликати плавлення або навіть коротке замикання підключених аксесуарів”, – йдеться в одному з повідомлень на форумі.

У PPE не отримали офіційного коментаря Sony щодо дефекту. Поки що гравці не змогли визначити, чи справді лише тривала робота консолі викликає перегрів. Також невідомо, чи поширена проблема серед усіх моделей PS5 чи йдеться про певну партію приставок.