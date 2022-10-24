Виробництво українських дронів виявилось дешевшим конкурентів

Дрони Punisher, що сьогодні використовують ЗСУ, визнані найдешевшими. Для зброї цього типу дешеве виробництво — це велика перевага, адже витрачати великі гроші на безпілотники такого плану немає сенсу. Вони не виконують якихось стратегічних задач, але добре знищують живу силу.

Вперше ці залізні пташки були представлені у 2016 році. Виробник — українська компанія Dynamics, почала випускати дрони на замовлення ССО. До 24 лютого 2022 року сили спеціальних операцій використали цю зброю у 120 місіях. Після початку широкомасштабного вторгнення кількість місій зросла до 180.

БПЛА Punisher — це недорога та ефективна альтернатива артилерійській зброї та ракетам. Для ураження наземних цілей виробник оснастив дрони 75 мм запальними та кумулятивними бомбами, кожен бойовий припас важить 2 кг. Зброя є досить точною, наприклад, при скиданні бомб з висоти 400 метрів, точність враження цілі +- 4 метри.

Розмах крил безпілотника 2 метри, радіус дії 45 км. Крейсерська швидкість ударного дрона 80 км/год, а максимальна швидкість у небі 198 км/год. Запуски роблять зі спеціальних катапульт. І сьогодні це найдешевший у світі БПЛА подібного типу.

Що цікаво, так це те, що команда Dynamix працює виключно на перемогу ЗСУ. Зброю не виготовляють на замовлення інших країн. Всі дрони складено виключно на гроші, зібрані волонтерами та благодійними фондами.

РФ також використовує аналогічні дрони, це, наприклад «Ласточка» та інші БПЛА. Але кожного разу як вони втрачають одну з бойових пташок, перед МО РФ постає питання: «Де взяти ще?». Санкції не дають змоги придбати необхідні компоненти.

Україна використовує не лише українські дрони для знищення ворога. Сьогодні на озброєні Збройних сил є БПЛА із США, Туреччини, Норвегії та інших країн. ЗСУ активно переходять на натівську зброю, саме тому стримують лінію фронту та відвойовують окуповані території. Порівнювати український арсенал із російським можна, але лише у тому контексті, що агресор технічно «за