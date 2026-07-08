Роботи зможуть відчувати дотик через колір: вчені створили незвичайний сенсор

Інженери створили новий сенсор дотику для роботів, який може перетворювати натиск, деформацію та контакт із предметом на кольорові візерунки. Завдяки цьому машина фактично отримує спосіб «бачити» те, до чого торкається.

Розробку представили фахівці Queen Mary University of London. Технологія описана в науковому журналі Science Advances і має назву механо-хромного тактильного сенсора. Її головна ідея полягає в тому, що інформація про дотик не збирається через складну сітку мікродатчиків, а виникає безпосередньо в самому матеріалі.

Коли на м’яку поверхню натискають, вона змінює колір залежно від сили й характеру контакту. Ці кольорові зміни може зчитувати звичайна USB-камера в реальному часі. У результаті система отримує карту тиску, деформації та контакту без складних обчислень і затримок.

Чому роботам досі важко торкатися предметів

Сучасні роботи вже вміють розпізнавати об’єкти, ходити, сортувати товари, виконувати точні рухи та працювати з камерами. Але дотик залишається однією з найскладніших задач.

Для людини взяти склянку, монету чи шматок тканини — проста дія. Але насправді рука постійно зчитує силу натиску, тертя, жорсткість поверхні, ковзання та мікродеталі. У людській долоні понад 10 тисяч механорецепторів, які допомагають не впустити предмет і не зламати його.

Роботу ж недостатньо просто «бачити» предмет камерою. Він має розуміти, як сильно натискати, чи не вислизає об’єкт, чи не починає матеріал деформуватися і чи не треба змінити хват. Саме тут потрібні точні тактильні сенсори.

Новий підхід відрізняється від класичних систем тим, що частину роботи виконує сам матеріал. Він одразу кодує механічну інформацію у вигляді кольору, а камера лише зчитує результат.

Де така технологія може знадобитися

Дослідники вже показали, що сенсор здатний фіксувати дуже дрібні деталі, зокрема лінії папілярного візерунка пальця. Це свідчить про високу роздільну здатність системи.

У майбутньому такі сенсори можуть бути корисними у промислових роботах, які працюють із крихкими або мікроскопічними деталями. Якщо робот бачить, де саме і з якою силою він натискає, він може коригувати рух до того, як пошкодить компонент.

Ще один потенційний напрям — протези. Більш точний зворотний зв’язок про дотик може зробити штучні кінцівки природнішими у використанні. Також технологію розглядають для хірургічних систем, де важливо відрізняти здорові та патологічні тканини за механічними властивостями.

Втім, до масового використання ще далеко. Лабораторна демонстрація не означає, що така «шкіра» вже готова для гуманоїдних роботів або промислових маніпуляторів. У реальному світі сенсор має працювати в умовах пилу, жиру, змінного освітлення, випадкових ударів, зношення матеріалу та тисяч циклів навантаження.

Окреме питання — стабільність кольорового сигналу. Якщо камера має визначати тиск за кольором, система повинна чітко відрізняти зміну від дотику від зміни освітлення, тіні або відблисків.

Попри це розробка виглядає важливим кроком для робототехніки. Вона показує, що роботам не обов’язково копіювати людську шкіру рецептор за рецептором. Іноді ефективнішим може бути інший шлях — матеріал, який сам перетворює дотик на видимий сигнал.