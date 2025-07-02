Риба судного дня: чому її поява викликає страх і параною?

Його називають рибою судного дня. Не за особливо сильну отруту, гострі зуби або кровожерливий характер. Він просто… з’являється. Беззвучно, без єдиної на те причини, немов витканий зі світла і страху, він спливає з найтемніших глибин океану — і весь світ завмирає перед загрозою, що насувається. Люди вірять, що це не просто риба, а глашатай лих і пророк жаху. Вірять, що він віщує найсильніші цунамі, повені, землетруси і загибель мільйонів людей. Познайомтеся з оселедцевим королем.

Оселедцевий король, або ремнетел — одного погляду на це морське чудовисько достатньо, щоб повірити в усі легенди і міфи. Гігант виростає до рекордних 11 метрів у довжину — як 4-поверховий будинок! Недарма його величають королем — це найдовша кістлява риба в світі! Блискучий сріблястий монстр розрізає підводну темряву, як найгостріший клинок. З плоским, без єдиної луски, тілом, довгими криваво-червоними плавниками і палаючим гребенем на спині.

До речі, оселедцевий король ніяким чином не пов’язаний з оселедцями. Просто його кілька разів зустрічали неподалік від косяків цієї риби і вирішили, що він серед них найголовніший. Насправді ж ремнетелі належать до ряду опахоподібних.

Мешкає монарх у так званій сутінковій зоні Атлантичного і Тихого океанів, тобто на глибині від 200 до 1000 метрів. Тут вони панують над вічним напівмороком, холодом, голодом і тиском, що в десятки разів перевищує звичний для нас. Щоб вижити, ремнетелу довелося відмовитися від звичного для риб способу пересування.

Король не плаває. Все життя ремнетелі проводять з воістину королівською поставою — мордою вгору, хвостом вниз. Вони, по суті, не можуть керувати своїм переміщенням — їх плавники занадто малі, щоб рухати таку величезну тушу. Ними рибини можуть лише стабілізувати себе в товщі води.

Оселедцевий король абсолютно безпорадний проти стихії. Шторм, зміна течій, хвороби — виштовхують гіганта на поверхню. Тому зовсім не дивно, що у багатьох прибережних народів існують повір’я, що оселедцеві королі віщують нещастя. Тіло морського гіганта, викинуте на берег, справляє незабутнє враження.

Але чи є реальний зв’язок між рибою і катаклізмами? Вчені проводили дослідження на цю тему. Очікувано з’ясувалося, що оселедцеві королі ніяк не пов’язані з негодою, це просто збіг — не більше. Рибу викидає під час катаклізмів, а не до них. Вона не віщує негоду, а мимоволі стає її жертвою. А потім люди додумують причинно-наслідкові зв’язки там, де їх немає.

До речі, м’ясо ремнетела абсолютно неїстівне. Описують, що на смак воно нагадує папір. Навіть собаки від м’яса оселедця відмовляються!

Насправді ж королям немає ніякого діла до звичайних людей. Вони благородно ширяють у сутінковій зоні і не обтяжують себе навіть ловлею здобичі. З одного боку тому, що не царська це справа — за їжею самим ходити. А з іншого вони просто не здатні на активне полювання. Все, що їм залишається — максимально непомітно висіти в товщі води, фільтрувати криль і чекати, поки повз пропливе щось побільше-посмачніше.

Цікаво те, як вони взагалі знаходять один одного в напівтемряві і з такими, по суті, непотрібними плавниками. Цілеспрямовано кудись плисти і збиратися у великі зграї заради розмноження їм не під силу. Але недавно стало відомо, що в шкірі рибин є фотофори — спеціальні клітини, за допомогою яких королі змінюють інтенсивність забарвлення. Мабуть, це відіграє роль у спілкуванні всередині виду і допомагає знайти партнера.

Ну а далі монархи, швидше за все, сильно не заморочуються. Свічку ніхто не тримав, але логічно припустити, що якщо вони про себе толком подбати не можуть, то і про батьківську турботу про потомство говорити нема чого. Відмели ікру — і забули. Мальки вилуплюються через 3-4 тижні і виглядають як мініатюрні дорослі. На них чекає чверть століття королівського життя. Так, незважаючи на безпорадність і абсолютну інертність, середня тривалість життя ремнетела — 25 років!