На заправку ехать уже поздно: украинцам обещают новые цифры на табло АЗС

В Украине скоро стремительно снизятся цены на горючее. Эксперты топливного рынка утверждают, что цена как на бензин, так и на дизель упадет по меньшей мере на 6-7%. Украинцам рассказали, когда и на сколько отечественные АЗС перепишут стоимость горючего, а также назвали причины ожидаемого удешевления бензина и дизеля.

Какова причина падения цен на бензин и дизель?

Основными причинами, учитывая которые эксперты прогнозируют снижение цен на топливо, являются:

падение мировых котировок на нефть;

намерения ОПЕК+ увеличить добычу черного золота в августе.

В частности, ожидаемое снижение мировых цен на нефть вызвано уменьшением напряжения в отношениях между Израилем и Ираном. Ведь именно конфликт между этими двумя странами и привел к стремительному повышению цен на бензин и дизель в июне.

Когда и на сколько снизятся цены на топливо?

Ведущие эксперты энергетического рынка Владимир Омельченко и Сергей Куюн ожидают снижения цен на бензин и дизель уже в течение следующей недели. Согласно их прогнозу, по состоянию на 11-13 августа горючее в Украине будет дешевле на 3-4 грн/л.

То есть, украинские АЗС фактически вернутся к ценникам начала июня. Ведь из-за роста цен на мировом нефтяном рынке стоимость топлива в Украине за последний месяц повысилась:

бензин А-95 – с 54,56 до 58,92 грн/л (на 4,36 грн);

дизель – с 52,54 до 55,88 грн/л (на 3,34 грн).

Некоторым украинским заправкам грозят санкции от антимонопольного комитета

Эксперты отмечают, что часть украинских АЗС фактически мгновенно отреагировали на конфликт на Ближнем Востоке. И хотя в их запасах еще было достаточное количество бензина и дизеля по старой цене, быстро переписали цены на более высокие. Хотя реальное повышение цен на горючее произошло только через 2 недели после начала конфликта между Израилем и Ираном.

Такое преждевременное увеличение стоимости горючего эксперты рынка считают спекуляцией со стороны игроков рынка. Поэтому вполне возможно, что у некоторых АЗС в скором времени будут серьезные проблемы с Антимонопольным комитетом Украины.