Може спалахнути чи навіть викликати рак: 5 заборонених місць для зберігання мобільного телефона

Сьогодні смартфон – це не лише засіб зв’язку. В ньому зосереджене все життя людини – хобі, робота спілкування з друзями, навчання та розваги. Саме тому більшість власників смартфонів не можуть уявити свого життя без цього маленького розумного пристрою.

Однак мало хто знає, що смартфон легко може перетворитися із кращого друга та помічника у джерело потенційної небезпеки. Для цього треба лише залишити пристрій у неналежному місці. Ми склали топ-5 місць, де не можна тримати свій смартфон, щоб він не зашкодив вашому здоров’ю чи навіть життю.

Місце №1: в ліжку або під подушкою

Чимало людей звикли засинати з телефоном у руці чи класти його під подушку перед сном. Однак така звичка може суттєво погіршити якість сну. Світло екрану гальмує вироблення мелатоніну – так званого гормону сну. Але і це ще не все. Електромагнітне поле від смартфона може спричинити головний біль, а з часом викликати серйозні порушення в роботі мозку. І це ми ще не згадали про численні випадки загорання мобільного телефона в ліжку, які ледь не щодня фіксують у всьому світі.

Місце №2: у кишені

Дуже поширений спосіб зберігання смартфона, однак далеко не найбезпечніший. Електромагнітні хвилі, які випромінює смартфон, торкаючись до тіла свого власника, погіршують репродуктивну функцію. Якщо постійно носити телефон у кишені, він може навіть змінити вашу структуру ДНК, а ще спричинити утворення злоякісних пухлин. Особливо небезпечно носити смартфон у кишені чоловікам, адже його випромінювання може погіршувати якість сперми.

Місце №3: у туалеті чи ванній

Брати смартфон із собою в туалет – це дуже поширена звичка. Однак мало хто враховує, що на смартфон осідає чимало хвороботворних бактерій, які потрапляють на нього з повітря. Згодом ці бактерії переміщуються на руки людини, а з них – до рота чи носа. Таким чином, беручи телефон з собою до вбиральні, особливо якщо мова йде про громадську вбиральню, є ризик серйозно захворіти.

Місце №4: де дуже спекотно чи холодно

Різкий перепад температур вкрай негативно впливає на роботу смартфона. Зокрема сильна спека чи холод можуть пошкодити акумулятор пристрою, спричинити його зависання або ж викликати коротке замикання. Тож якщо доводиться брати телефон туди, де надто жарко або дуже холодно – варто зберігати його у сумці чи рюкзаку, де температура більш стабільна.

Місце №5: на тривалій зарядці

Тримати телефон на зарядці довше, ніж це потребується, також не слід. Багато користувачів залишають телефон заряджатися на всю ніч не знаючи, що це значно скорочує життя батареї. Вона перегрівається і швидше потребує заміни. Не кажучи вже про те, що такий перезаряд банально може призвести до поломки телефона.