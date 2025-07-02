Может вспыхнуть или даже вызвать рак: 5 запрещенных мест для хранения мобильного телефона

Сегодня смартфон – это не только средство связи. В нем сосредоточена вся жизнь человека – хобби, работа по общению с друзьями, обучение и развлечения. Именно поэтому большинство владельцев смартфонов не могут вообразить свою жизнь без этого маленького умного устройства.

Однако немногие знают, что смартфон легко может превратиться из лучшего друга и помощника в источник потенциальной опасности. Для этого нужно оставить устройство в неположенном месте. Мы составили топ-5 мест, где нельзя держать свой смартфон, чтобы он не помешал вашему здоровью или даже жизни.

Место №1: в постели или под подушкой

Многие привыкли засыпать с телефоном в руке или класть его под подушку перед сном. Однако такая привычка может существенно ухудшить качество сна. Свет экрана тормозит выработку мелатонина – так называемого гормона сна. Но это еще не все. Электромагнитное поле от смартфона может вызвать головную боль, а со временем вызвать серьезные нарушения в работе мозга. И это мы еще не упомянули о многочисленных случаях возгорания мобильного телефона в постели, которые ежедневно фиксируют по всему миру.

Место №2: в кармане

Очень распространенный способ хранения смартфона, однако далеко не самый безопасный. Электромагнитные волны, излучаемые смартфоном, прикасаясь к телу своего владельца, ухудшают репродуктивную функцию. Если постоянно носить телефон в кармане, он может даже изменить вашу структуру ДНК, а еще вызвать злокачественные опухоли. Особенно опасно носить смартфон в кармане мужчинам, ведь его излучение может усугублять качество спермы.

Место №3: в туалете или ванной

Брать смартфон с собой в туалет – это очень распространенная привычка. Однако мало кто учитывает, что на смартфон оседает немало болезнетворных бактерий, попадающих на него из воздуха. Впоследствии эти бактерии перемещаются на руки человека, а из них – в рот или в нос. Таким образом, принимая телефон с собой в туалет, особенно если речь идет об общественном туалете, есть риск серьезно заболеть.

Место №4: где очень жарко или холодно

Резкий перепад температур крайне отрицательно сказывается на работе смартфона. В частности, сильная жара или холод могут повредить аккумулятор устройства, вызвать его зависание или вызвать короткое замыкание. Так что если приходится брать телефон туда, где слишком жарко или очень холодно – следует хранить его в сумке или рюкзаке, где температура более стабильна.

Место №5: на длительной зарядке

Держать телефон на зарядке дольше, чем необходимо, также не следует. Многие пользователи оставляют телефон подзаряжаться на всю ночь не зная, что это значительно сокращает жизнь батареи. Она перегревается и скорее нуждается в замене. Не говоря уже о том, что подобный перезаряд банально может привести к поломке телефона.