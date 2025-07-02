На заправку їхати вже пізно: українцям обіцяють нові цифри на табло АЗС

В Україні незабаром стрімко знизяться ціни на пальне. Експерти паливного ринку стверджують, що ціна, як на бензин, так і на дизель впаде щонайменше на 6-7%. Українцям розповіли, коли та на скільки вітчизняні АЗС перепишуть вартість пального, а також назвали причини очікуваного здешевшання бензину та дизелю.

Яка причина падіння цін на бензин та дизель?

Основними причинами, з огляду на які експерти прогнозують зниження цін на пальне, є:

падіння світових котирувань на нафту;

наміри ОПЕК+ збільшити видобуток «чорного золота» у серпні.

Зокрема очікуване зниження світових цін на нафту спричинене зменшенням напруги у стосунках між Ізраїлем та Іраном. Адже саме конфлікт між цими двома країнами й спричинив стрімке підвищення цін на бензин та дизель у червні.

Коли та на скільки знизяться ціни на пальне?

Провідні експерти енергетичного ринку Володимир Омельченко та Сергій Куюн очікують зниження цін на бензин і дизель вже протягом наступного тижня. Згідно з їх прогнозом, станом на 11-13 серпня пальне в Україні буде дешевше на 3-4 грн/л.

Тобто українські АЗС фактично повернуться до цінників початку червня. Адже через зростання цін на світовому нафтовому ринку, вартість пального в Україні за останній місяць підвищилась:

бензин А-95 – з 54,56 до 58,92 грн/л (на 4,36 грн);

дизель – з 52,54 до 55,88 грн/л (на 3,34 грн).

Деяким українським заправкам загрожують санкції від антимонопольного комітету

Експерти зазначають, що частина українських АЗС фактично миттєво відреагувала на конфлікт на Ближньому Сході. І хоч у їх запасах ще була достатня кількість бензину та дизелю за старою ціною, хутко переписали ціни на значно вищі. Хоча реальне підвищення цін на пальне відбулося лише через 2 тижні після початку конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Таке передчасне збільшення вартості пального експерти ринку вважають спекуляцією з боку гравців ринку. Тож цілком можливо, що деякі АЗС незабаром матимуть серйозні проблеми з Антимонопольним комітетом України.