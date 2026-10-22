Замена аккумулятора за 99 секунд: CATL и Huawei готовят революцию в сфере электромобилей

Китайские компании CATL и Huawei объединили усилия для создания автоматизированных станций замены аккумуляторов электромобилей. Новая технология позволит получить заряженную батарею менее чем за две минуты без участия водителя.

19 октября 2026 года соглашение о сотрудничестве подписали производитель аккумуляторов CATL, его подразделение Chocolate Swap и компания Yinwang, входящая в экосистему Huawei и занимающаяся автомобильными технологиями.

CATL и Huawei создают автоматизированные станции

Партнеры планируют интегрировать систему интеллектуального вождения Huawei Qiankun с инфраструктурой зарядных станций CATL. Благодаря этому автомобиль сможет самостоятельно определять необходимость замены аккумулятора, находить ближайшую совместимую станцию и прокладывать маршрут к ней.

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По прибытии электромобиль автоматически заезжает на специальную площадку и занимает необходимое положение. Затем роботизированная система извлекает разряженный аккумулятор и устанавливает заряженный.

По замыслу разработчиков, сама процедура замены аккумулятора займет примерно 99 секунд. Водителю не придется выходить из автомобиля или выполнять дополнительные действия.

Для работы этой технологии предусмотрен обмен данными между электромобилем, зарядной станцией и облачной инфраструктурой. При этом воспользоваться такими станциями смогут только автомобили, конструкция которых поддерживает автоматическую замену аккумулятора.

Первые электромобили с новой технологией появятся в 2027 году

По данным китайских отраслевых изданий, в следующем году производители планируют представить пять моделей электромобилей, совместимых с новой системой.

Станция быстрой замены аккумуляторов CATL

Первым должен стать автомобиль бренда Epicland, созданного совместными усилиями Dongfeng и Huawei. Аналогичную технологию также планируют использовать GAC и Huawei в рамках совместного автомобильного проекта Aistaland.

При этом CATL уже располагает развитой инфраструктурой по замене аккумуляторов в Китае. По состоянию на 29 сентября 2026 года сеть компании насчитывала 2520 станций в 200 городах страны.

До конца текущего года производитель планирует увеличить их количество до 3000. Кроме того, CATL развивает сеть для электрогрузовиков, которая к концу 2026 года должна насчитывать 900 станций.

Сотрудничество CATL и Huawei может сделать замену аккумулятора более удобной альтернативой традиционной зарядке. Однако распространение этой технологии будет зависеть от количества совместимых автомобилей и доступности соответствующих станций.