Xiaomi SU7 Ultra вернулся на Нюрбургринг с новым антикрылом: электроседан готовят к серьезным изменениям

Компания Xiaomi продолжает совершенствовать свой самый мощный электроседан SU7 Ultra. На немецкой трассе Нюрбургринг фотографы заметили тестовый автомобиль с существенно измененным аэродинамическим обвесом. Прототип двигался без камуфляжа и имел мюнхенские номерные знаки, что позволило подробно рассмотреть внешние отличия от серийной модели. По предварительным данным, обновленная версия может появиться в 2027 году.

Самым заметным изменением стало огромное двухплоскостное заднее антикрыло, закреплённое на специальных опорах. Оно пришло на смену фиксированному карбоновому спойлеру, который используется на нынешней модели SU7 Ultra. Конструкция напоминает решения из мира профессионального автоспорта и может обеспечивать большую прижимную силу на высоких скоростях.

Xiaomi существенно переработала аэродинамику

На фотографиях видно, что новое антикрыло имеет секцию, которая потенциально может изменять своё положение. Это породило предположения об использовании активной аэродинамики по принципу DRS, которая снижает сопротивление воздуха на скоростных прямых. Однако Xiaomi пока не подтвердила наличие такой системы, поэтому неизвестно, действительно ли антикрыло имеет подвижные элементы.

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Усовершенствованная аэродинамика бампера и вытяжные отверстия на капоте прошли испытания на трассе в Германии.

Изменения коснулись и передней части автомобиля. Прототип получил более крупный сплиттер, дополнительные аэродинамические элементы на бампере, переработанные боковые пороги и вентиляционные отверстия над передними колесами. При этом автомобиль сохранил лидар на крыше и характерные желтые тормозные суппорты. О возможных изменениях в двигателях, аккумуляторе или подвеске производитель пока ничего не сообщал.

Интерес к новому прототипу связан с борьбой за лучшее время прохождения Нюрбургринга среди серийных спортивных электроседанов. В апреле 2025 года Xiaomi SU7 Ultra с пакетом Track Package преодолел Северную петлю за 7 минут 4,957 секунды. Однако в апреле 2026 года Porsche Taycan Turbo GT с пакетами Weissach и Manthey улучшил этот результат до 6 минут 55,533 секунды.

Прототип Xiaomi SU7 Ultra без маскировки (номерной знак Мюнхена M SU 7650 E) проходит испытания на трассе «Нюрбургринг-Нордшляйфе» в преддверии его ожидаемого выхода на рынок в 2027 году. Источник: Weibo

Таким образом, Porsche оказался быстрее на 9,424 секунды. Новая аэродинамика Xiaomi может свидетельствовать о намерении сократить это отставание, хотя компания пока не объявила об официальной попытке установить новый рекорд.

Что известно о характеристиках нового Xiaomi SU7 Ultra

Нынешняя серийная версия Xiaomi SU7 Ultra оснащена тремя электродвигателями суммарной мощностью 1526 к. с. и крутящим моментом 1770 Нм. Автомобиль получил полный привод и тяговую батарею CATL Qilin 2.0 емкостью 93,7 кВт·ч. Заявленный запас хода составляет 630 км по китайскому циклу CLTC, который обычно демонстрирует более оптимистичные показатели, чем реальная эксплуатация.

В Китае стартовая стоимость серийного электроседана составляет 529 900 юаней, или примерно 3,6 млн грн по текущему курсу. Цена обновленной модели пока неизвестна, как и то, останется ли её силовая установка без изменений.

По информации китайских автомобильных изданий, презентация усовершенствованной модели SU7 Ultra может состояться в 2027 году. Примерно к этому времени Xiaomi также планирует расширить свой автомобильный бизнес на европейские рынки. Однако официального подтверждения сроков выхода именно обновленного электроседана компания пока не предоставила.