Більше половини українських АЗС недоливають автогаз. Інститут споживчих експертиз перевірив 18 мереж АЗС

Попит на автомобільний газ в Україні падає вже третій рік поспіль, і цього року падіння найбільше. Водночас у вересні автогаз подорожчав приблизно на гривню, тоді як бензин виріс майже на 9 грн за літр. Парк авто з ГБО скорочується, а ринок LPG лишається прибутковим і ємним. У такій ситуації, як пояснюють експерти столичного Інституту споживчих експертиз, частина продавців намагається втримати ціну нижчою, щоб не втратити клієнтів. Найпростіший спосіб це зробити за рахунок якості чи точності наливу. Газ «бодяжити» складно, тому лишається недолив. Саме його й перевірили фахівці.

Як проводили перевірку

Експерти купили зразки у великих мережах (ОККО, PARALLEL, WOG, UKRNAFTA, UPG, SOCAR), у найбільших столичних і регіональних (KLO та AVANTAGE 7), у дискаунтерах (БРСМ-Нафта, MARSHALL, VST, BVS, MANGO, MARKET) та в низці регіональних мереж (AERO 8, PROLUX, 24/7, EURO 5 у Києві). На кожній заправці в переносний пробовідбірник відбирали фіксовану кількість літрів газу.

Потім у лабораторії визначали його масу й перераховували в об’єм, враховуючи щільність. За нормативами недолив не може перевищувати 1%, але на практиці досягти такої точності на колонці непросто.

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Результати

Автомобілісти люблять розповідати історії про недолив у 3, 5 й навіть 10 літрів, і часто звинувачують у цьому лише АЗС, забуваючи про можливі несправності власного газобалонного обладнання. Перевірка показала, що значна частина таких історій має під собою ґрунт. Більше половини мереж, а саме 10 з 18, мають проблеми з точністю наливу, а недолив у п’ять і більше літрів на баку цілком реальний.

Мережа Тип Точність наливу, % Відхилення PARALLEL велика 101 +1% AVANTAGE 7 найбільша у Києві та регіоні 101 +1% UKRNAFTA велика 100 0 UPG велика 100 0 ОККО велика 99 −1% WOG велика 99 −1% KLO найбільша у Києві та регіоні 99 −1% SOCAR велика 98 −2% BVS (Полтава) дискаунтер 97 −3% AERO 8 регіональна 97 −3% EURO 5 (Київ) регіональна 96 −4% 24/7 регіональна 95 −5% БРСМ-Нафта дискаунтер 95 −5% MANGO дискаунтер 95 −5% VST (Одеса) дискаунтер 94 −6% PROLUX регіональна 93 −7% MARKET дискаунтер 93 −7% MARSHALL дискаунтер 92 −8%

Хто налив чесно

Приблизно 40% перевірених АЗС відпустили газ у заявленій кількості. У двох мережах, PARALLEL та AVANTAGE 7, водії навіть отримали на 1% більше, ніж сплатили. Дослідники зауважують, що це не випадково, адже репутація коштує дорого. Саме в цих мережах знайшли еталонні мірники для контрольного проливу, яким за бажання може скористатися будь-який клієнт. Рівно за чеком заправили на UKRNAFTA та UPG, а в ОККО, WOG, KLO і SOCAR, за оцінкою інституту, відхилення лишилося в межах допустимої похибки.

Де недоливають найбільше

Усі інші мережі відпустили менше газу, ніж було сплачено. У BVS і AERO 8 недолив становив 3%, в EURO 5 4%, а в 24/7, БРСМ-Нафті та MANGO близько 5%. Найгірші результати показали VST (6%), PROLUX і MARKET (по 7%) та MARSHALL (8%).

Скільки це коштує водієві

Для наочності порахуємо за орієнтовної ціни автогазу близько 45 грн за літр. Якщо заправляти по 40 літрів, то з 5% недоливом водій щоразу недоотримує 2 літри, тобто втрачає близько 90 грн. У мережі з недоливом 8% це 3,2 літра і приблизно 144 грн за заправку. Коли ж заправлятися раз на тиждень, за рік набігає від 4,7 до 7,5 тис. грн.

До того ж, як зазначають експерти, нижча ціна на цінниках дискаунтерів значною мірою компенсується недоливом, тож фактично вартість літра майже зрівнюється з великими мережами. Що ж до обсягів продажів, невеликі відсотки перетворюються на великі суми, які не фіксує фіскальна система.

Що радять експерти

Директор інституту Юрій Чорнобривець радить заправлятися в перевірених мережах і звертати увагу на оформлені метрологічні повірки колонок та пломби. Якщо ви помітили, що газу стабільно йде менше, ніж має бути, спершу варто перевірити справність власного ГБО, а потім вимагати контрольний пролив в еталонну ємність, як це роблять у мережах із мірниками.