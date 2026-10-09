Более половины украинских АЗС недоливают автогаз. Институт потребительских экспертиз проверил 18 сетей АЗС

Спрос на автогаз в Украине падает уже третий год подряд, и в этом году падение наиболее значительное. В то же время в сентябре автогаз подорожал примерно на гривну, тогда как бензин подорожал почти на 9 грн за литр. Парк автомобилей с ГБО сокращается, а рынок LPG остается прибыльным и емким. В такой ситуации, как объясняют эксперты столичного Института потребительских экспертиз, часть продавцов пытается удержать цену на более низком уровне, чтобы не потерять клиентов. Самый простой способ сделать это — за счёт качества или точности налива. Газ «подделать» сложно, поэтому остаётся недолив. Именно его и проверили специалисты.
Как проводилась проверка
Эксперты приобрели образцы в крупных сетях (ОККО, PARALLEL, WOG, UKRNAFTA, UPG, SOCAR), в крупнейших столичных и региональных сетях (KLO и AVANTAGE 7), в дискаунтерах (БРСМ-Нафта, MARSHALL, VST, BVS, MANGO, MARKET) и в ряде региональных сетей (AERO 8, PROLUX, 24/7, EURO 5 в Киеве). На каждой заправке в переносной пробоотборник отбирали фиксированное количество литров газа.
Затем в лаборатории определяли его массу и пересчитывали в объём с учётом плотности. Согласно нормативам, недолив не должен превышать 1 %, но на практике достичь такой точности на колонке непросто.Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей
Результаты
Автомобилисты любят рассказывать истории о недоливе в 3, 5 и даже 10 литров и часто обвиняют в этом только АЗС, забывая о возможных неисправностях собственного газобаллонного оборудования. Проверка показала, что значительная часть таких историй имеет под собой основание. Более половины сетей, а именно 10 из 18, имеют проблемы с точностью налива, а недолив в пять и более литров на баке вполне реален.
|Сеть
|Тип
|Точность налива, %
|Отклонение
|PARALLEL
|большая
|101
|+1 %
|AVANTAGE 7
|крупнейшая в Киеве и регионе
|101
|+1 %
|UKRNAFTA
|большая
|100
|0
|UPG
|большая
|100
|0
|ОККО
|большая
|99
|−1 %
|WOG
|большая
|99
|−1 %
|KLO
|крупнейшая в Киеве и регионе
|99
|−1 %
|SOCAR
|большая
|98
|−2 %
|BVS (Полтава)
|дискаунтер
|97
|−3 %
|AERO 8
|региональная
|97
|−3 %
|EURO 5 (Киев)
|региональная
|96
|−4 %
|24/7
|региональная
|95
|−5 %
|БРСМ-Нефть
|дискаунтер
|95
|−5 %
|MANGO
|дискаунтер
|95
|−5 %
|VST (Одесса)
|дискаунтер
|94
|−6 %
|PROLUX
|региональная
|93
|−7 %
|MARKET
|дискаунтер
|93
|−7 %
|MARSHALL
|дискаунтер
|92
|−8 %
Кто честно налил
Примерно 40 % проверенных АЗС отпустили газ в заявленном количестве. В двух сетях, PARALLEL и AVANTAGE 7, водители даже получили на 1 % больше, чем заплатили. Исследователи отмечают, что это не случайно, ведь репутация стоит дорого. Именно в этих сетях были обнаружены эталонные мерные емкости для контрольного пролива, которыми при желании может воспользоваться любой клиент. Точно по чеку заправили на UKRNAFTA и UPG, а в ОККО, WOG, KLO и SOCAR, по оценке института, отклонение осталось в пределах допустимой погрешности.
Где недоливают больше всего
Все остальные сети отпустили меньше газа, чем было оплачено. В BVS и AERO недолив составил 3 %, в EURO 5 — 4 %, а в 24/7, БРСМ-Нафти и MANGO — около 5 %. Худшие результаты показали VST (6%), PROLUX и MARKET (по 7%) и MARSHALL (8%).
Сколько это обойдется водителю
Для наглядности посчитаем, исходя из ориентировочной цены на автогаз около 45 грн за литр. Если заправляться по 40 литров, то при недоливе в 5% водитель каждый раз недополучает 2 литра, то есть теряет около 90 грн. В сети с недоливом 8% это 3,2 литра и примерно 144 грн за заправку. Если же заправляться раз в неделю, за год набегает от 4,7 до 7,5 тыс. грн.
К тому же, как отмечают эксперты, более низкая цена на ценниках дискаунтеров в значительной степени компенсируется недоливом, поэтому фактически стоимость литра почти не отличается от цен в крупных сетях. Что касается объемов продаж, небольшие проценты превращаются в крупные суммы, которые не фиксируются фискальной системой.
Что советуют эксперты
Директор института Юрий Чернобривец советует заправляться в проверенных сетях и обращать внимание на оформленные метрологические поверки колонок и пломбы. Если вы заметили, что газа стабильно расходуется меньше, чем должно быть, сначала стоит проверить исправность собственного ГБО, а затем потребовать контрольный слив в эталонную емкость, как это делают в сетях с мерными приборами.