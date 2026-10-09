Более половины украинских АЗС недоливают автогаз. Институт потребительских экспертиз проверил 18 сетей АЗС

Спрос на автогаз в Украине падает уже третий год подряд, и в этом году падение наиболее значительное. В то же время в сентябре автогаз подорожал примерно на гривну, тогда как бензин подорожал почти на 9 грн за литр. Парк автомобилей с ГБО сокращается, а рынок LPG остается прибыльным и емким. В такой ситуации, как объясняют эксперты столичного Института потребительских экспертиз, часть продавцов пытается удержать цену на более низком уровне, чтобы не потерять клиентов. Самый простой способ сделать это — за счёт качества или точности налива. Газ «подделать» сложно, поэтому остаётся недолив. Именно его и проверили специалисты.

Как проводилась проверка

Эксперты приобрели образцы в крупных сетях (ОККО, PARALLEL, WOG, UKRNAFTA, UPG, SOCAR), в крупнейших столичных и региональных сетях (KLO и AVANTAGE 7), в дискаунтерах (БРСМ-Нафта, MARSHALL, VST, BVS, MANGO, MARKET) и в ряде региональных сетей (AERO 8, PROLUX, 24/7, EURO 5 в Киеве). На каждой заправке в переносной пробоотборник отбирали фиксированное количество литров газа.

Затем в лаборатории определяли его массу и пересчитывали в объём с учётом плотности. Согласно нормативам, недолив не должен превышать 1 %, но на практике достичь такой точности на колонке непросто.

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Результаты

Автомобилисты любят рассказывать истории о недоливе в 3, 5 и даже 10 литров и часто обвиняют в этом только АЗС, забывая о возможных неисправностях собственного газобаллонного оборудования. Проверка показала, что значительная часть таких историй имеет под собой основание. Более половины сетей, а именно 10 из 18, имеют проблемы с точностью налива, а недолив в пять и более литров на баке вполне реален.

Сеть Тип Точность налива, % Отклонение PARALLEL большая 101 +1 % AVANTAGE 7 крупнейшая в Киеве и регионе 101 +1 % UKRNAFTA большая 100 0 UPG большая 100 0 ОККО большая 99 −1 % WOG большая 99 −1 % KLO крупнейшая в Киеве и регионе 99 −1 % SOCAR большая 98 −2 % BVS (Полтава) дискаунтер 97 −3 % AERO 8 региональная 97 −3 % EURO 5 (Киев) региональная 96 −4 % 24/7 региональная 95 −5 % БРСМ-Нефть дискаунтер 95 −5 % MANGO дискаунтер 95 −5 % VST (Одесса) дискаунтер 94 −6 % PROLUX региональная 93 −7 % MARKET дискаунтер 93 −7 % MARSHALL дискаунтер 92 −8 %

Кто честно налил

Примерно 40 % проверенных АЗС отпустили газ в заявленном количестве. В двух сетях, PARALLEL и AVANTAGE 7, водители даже получили на 1 % больше, чем заплатили. Исследователи отмечают, что это не случайно, ведь репутация стоит дорого. Именно в этих сетях были обнаружены эталонные мерные емкости для контрольного пролива, которыми при желании может воспользоваться любой клиент. Точно по чеку заправили на UKRNAFTA и UPG, а в ОККО, WOG, KLO и SOCAR, по оценке института, отклонение осталось в пределах допустимой погрешности.

Где недоливают больше всего

Все остальные сети отпустили меньше газа, чем было оплачено. В BVS и AERO недолив составил 3 %, в EURO 5 — 4 %, а в 24/7, БРСМ-Нафти и MANGO — около 5 %. Худшие результаты показали VST (6%), PROLUX и MARKET (по 7%) и MARSHALL (8%).

Сколько это обойдется водителю

Для наглядности посчитаем, исходя из ориентировочной цены на автогаз около 45 грн за литр. Если заправляться по 40 литров, то при недоливе в 5% водитель каждый раз недополучает 2 литра, то есть теряет около 90 грн. В сети с недоливом 8% это 3,2 литра и примерно 144 грн за заправку. Если же заправляться раз в неделю, за год набегает от 4,7 до 7,5 тыс. грн.

К тому же, как отмечают эксперты, более низкая цена на ценниках дискаунтеров в значительной степени компенсируется недоливом, поэтому фактически стоимость литра почти не отличается от цен в крупных сетях. Что касается объемов продаж, небольшие проценты превращаются в крупные суммы, которые не фиксируются фискальной системой.

Что советуют эксперты

Директор института Юрий Чернобривец советует заправляться в проверенных сетях и обращать внимание на оформленные метрологические поверки колонок и пломбы. Если вы заметили, что газа стабильно расходуется меньше, чем должно быть, сначала стоит проверить исправность собственного ГБО, а затем потребовать контрольный слив в эталонную емкость, как это делают в сетях с мерными приборами.