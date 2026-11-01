Северная Корея продемонстрировала новый дрон-камикадзе, похожий на израильский Harop: чем он отличается от «Шахеда»

В ходе выставки беспилотных технологий, состоявшейся 29 октября, Северная Корея продемонстрировала новые образцы ударных дронов. Особое внимание военных аналитиков привлек баражирующий боеприпас, который внешне почти полностью повторяет конструкцию израильского IAI Harop. Фотографии и видеоматериалы обнародовало государственное информационное агентство KCNA, однако технические характеристики новинки остались неизвестными.

На опубликованных снимках можно увидеть беспилотник со стреловидным крылом, небольшими передними рулевыми поверхностями и характерной носовой частью. Последняя, вероятно, предназначена для размещения оптико-электронной системы наблюдения и наведения. Именно такая конструкция является одной из отличительных черт израильского Harop, разработанного для поиска и уничтожения важных наземных целей.

Чем новый беспилотник отличается от «Шахеда»

Хотя оба аппарата относятся к ударным беспилотникам одноразового использования, принцип их работы может существенно отличаться. Иранский Shahed-136, который Россия массово применяет против Украины, в основном атакует заранее определенные координаты. В свою очередь, израильский Harop оснащен оптико-электронной системой, которая позволяет искать и распознавать цели в заданном районе, а оператор может контролировать атаку и при необходимости отменить её.

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Северокорейская разработка, судя по внешнему виду, также может быть ориентирована на поиск конкретных объектов, а не только на полет к запрограммированным координатам. Потенциальными целями для таких беспилотников могут стать радиолокационные станции, командные пункты и другие важные военные объекты. В то же время пока неизвестно, обладает ли новинка полноценной системой распознавания целей, насколько эффективно работают её датчики и предусмотрено ли управление оператором во время атаки.

Интересной особенностью стала и продемонстрированная стартовая конструкция. Рядом с беспилотниками показали открытую металлическую пусковую установку, которая, по оценке аналитиков, может использовать ракетный ускоритель для начального разгона. Израильский Harop обычно запускается из специального транспортно-пускового контейнера, поэтому такой способ запуска стал бы заметным отличием. Однако Пхеньян не уточнил, предназначена ли показанная установка именно для этого аппарата и является ли она окончательным вариантом.

Насколько опасна новая разработка

Северокорейские военные заявили об успешных ударах беспилотников и других систем вооружения по учебным целям в ходе демонстрации. По сообщению KCNA, примененное вооружение поразило заданные объекты. Однако на опубликованных кадрах показано несколько различных типов ударных систем, поэтому невозможно достоверно установить результаты именно нового дрона, похожего на Harop.

На данный момент также остаются неизвестными дальность его полета, масса боевой части, продолжительность нахождения в воздухе и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы. Внешнее сходство с израильской разработкой не означает, что северокорейский аппарат обладает аналогичными боевыми возможностями. Для таких выводов необходимы подтвержденные результаты испытаний, которых пока нет в открытом доступе.

Новая демонстрация свидетельствует о стремлении Северной Кореи расширить собственный арсенал беспилотного оружия. Помимо баражирующих боеприпасов, на выставке были представлены разведывательные и многоцелевые дроны, а также другие ударные системы. Таким образом, страна постепенно переходит от отдельных экспериментальных аппаратов к созданию более широкого набора беспилотников для различных военных задач.