Новий клон iPhone від китайців коштує набагато дешевше, ніж флагман Apple

На китайському ринку можна знайти найцікавіші пристрої, але там ще залишилися бренди, що займаються нахабним копіюванням. Один із них – Gionee. Днями компанія представила недорогий смартфон, який має зацікавити тих, хто не може дозволити собі новітні пристрої Apple.

Модель з назвою Gionee F1 Plus повторює дизайн iPhone 12 Pro, останньої “прошки” з класичним чубчиком. Телефон оснащений IPS-екраном діагоналлю 6.5 дюйма з роздільною здатністю HD+ та частотою оновлення 60 Гц. Неважко здогадатися, що в масивному вирізі немає навіть натяку на Face ID, там стоїть лише 5-мегапіксельна селфі-камера.

Смартфон оснащений процесором Unisoc T610 і має 8 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті. F1 Plus живитиметься від акумулятора ємністю 4000 мАч з можливістю заряджання 10 Вт через USB Type-C. Також Gionee оснастила пристрій роз’ємом для навушників та сканером відбитків пальців, вбудованим у кнопку включення на правому торці корпусу.

Що цікаво, ззаду можна побачити три камери, але робочий об’єктив Gionee F1 Plus тільки один – з датчиком зображення на 13 МП. Дві інші камери є підробленими та призначені просто для імітації розташування камер в iPhone.

Gionee F1 Plus працює під керуванням Android 12 і буде доступний покупцям у чорному та синьому кольорі корпусу. Ціна новинки на китайському ринку складе 150 $.