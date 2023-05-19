Названі найкращі смартфони травня вартістю до 20 тисяч гривень

Редакція порталу Gizchina склала топ із п’яти кращих смартфонів травня, вартість яких не перевищує $500 (близько 20 тисяч гривень).

Перше місце посів новий Poco F5 Pro, оснащений 6,67-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц і флагманським чіпом Snapdragon 8+ Gen 1. Смартфон також отримав основну камеру на 64 Мп, доповнену ультраширококутною на 8 Мп та макромодулем Мп. F5 Pro може похвалитися акумулятором ємністю 5160 мАч з підтримкою швидкого заряджання 67 Вт і бездротової на 30 Вт.

Далі йде Realme GT Neo5 на базі Snapdragon 8+ Gen 1. Смартфон оснащений 6,74-дюймовою AMOLED-панеллю з частотою оновлення зображення 144 Гц. Система трьох камер представлена ​​основним датчиком на 50 Мп, ультраширококутним на 8 Мп та мікроскопом з роздільною здатністю 2 Мп. Акумулятор ємністю 5000 мАг заряджається потужністю 150 Вт. Також дана модель має версію з батареєю на 4600 мАг та рекордною зарядкою потужністю 240 Вт.

Трійку замикає торішній флагман Xiaomi 12, оснащений чіпсетом Snapdragon 8 Gen 1 та компактним 6,28-дюймовим дисплеєм AMOLED з частотою оновлення 120 Гц. Основна камера на 50 Мп доповнена 13-мегапіксельним ультраширококутним датчиком та макромодулем на 5 Мп. Акумулятор ємністю 4500 мАч підтримує швидку зарядку потужністю 67 Вт, а також бездротову потужністю 50 Вт і бездротову зворотну зарядку на 10 Вт.

До списку також потрапили базовий Poco F5 із чіпом Snapdragon 7+ Gen 2 та OnePlus 10T на базі Snapdragon 8+ Gen 1.