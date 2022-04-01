Стали відомі перші подробиці про Redmi Note 12

Серія Redmi Note 12 може дебютувати у квітні чи травні, а також буде оснащена високопродуктивним процесором від MediaTek, повідомив на Weibo інсайдер Digital Chat Station.





Автор також повідомив, що він не впевнеий, який дисплей отримає смартфон, LCD або OLED, проте в ньому буде отвір для селфі-камери по центру.

Раніше Лу Вейбінг, генеральний менеджер бренду Redmi, заявив, що серія Redmi Note оновлюватиметься кожні шість місяців. Телефони, випущені в рамках цієї серії, матимуть особливий акцент на продуктивності.

Деякі користувачі Weibo припустили, що високопродуктивним процесором буде або Dimensity 8000, або Dimensity 1300. Обидва процесори досить потужні і безумовно є високопродуктивними.

Крім цього, про серію Redmi Note 12 на даний момент майже нічого не відомо, але чим ближче ми будемо до дати початку продажів, тим більше інформації прослизатиме.

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