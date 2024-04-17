Вперше в історії базовий iPhone 16 Pro отримає такий об’єм пам’яті

Очікується, що iPhone 16 і iPhone 16 Pro з поліпшеннями в дизайні та характеристиках вийдуть уже цього року.

Внутрішні ж зміни будуть істотнішими, і, за чутками, базова версія iPhone 16 Pro отримає сховище на 256 ГБ, замість нинішніх 128 ГБ у iPhone 15 Pro.

На базову пам’ять у 128 ГБ користувачі iPhone давно скаржаться, але ж нові функції вимагають дедалі більше місця.

Зараз і iPhone 15, і iPhone 15 Pro в мінімальній комплектації мають 128 ГБ, а за додатковий обсяг доводиться доплачувати. З огляду на загальну тенденцію до подорожчання iPhone, особливо моделей Pro, збільшення базового сховища було б логічним кроком.

За даними інсайдера LeaksApplePro, Apple мають намір збільшити базову пам’ять iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max зі 128 ГБ до 256 ГБ. При цьому джерело не виключає, що ціна iPhone 16 Pro, незважаючи на більший об’єм пам’яті та інші поліпшення, все ж залишиться колишньою.

Раніше з’являлися відомості, що iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max отримають екрани більшого розміру, 6.27 і 6.86 дюймів відповідно, а також низку інших апгрейдів.