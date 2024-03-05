Дешевше 4 тисяч: бюджетники Infinix і Realme порівняли

В інтернеті з’явилося порівнянна двох смартфонів початкового рівня – Realme Note 50 та Infinix Smart 8 Pro. Обидва девайси можна купити в Україні дешевше 4000 гривень.

На екрані Realme Note 50 одразу ж із заводу вже є захисна плівка. Також у комплекті з цим телефоном ви отримаєте силіконовий чохол, голку, зарядку на 10 Вт, кабель. У Infinix Smart 8 Pro теж є плівка на дисплеї, а в коробці лежать ще зарядка на 10 Вт і кабель. Чохла вже немає, як у Realme.

Із двох смартфонів швидше запустився Realme. Частота оновлення у них однакова – 90 Гц, матриця – IPS в обох випадках. При цьому діагональ трохи більша у Realme: 6,74 проти 6,6 дюйма.

Realme працює на процесорі Unisoc Tiger T612, Infinix – MediaTek Helio G36. В AnTuTu ця різниця на користь Realme теж помітна.

Крім того, у Realme підтримується 10 торкань, а в Infinix – тільки п’ять. Лідирує перший і за швидкістю пам’яті.

За характеристиками камер на папері перевага у Infinix. На ньому встановлено основний об’єктив на 50 МП, тоді як на Realme – на 13 МП. Другий модуль на задній стороні пристроїв – це в обох випадках “затичка” на 8 МП. Фронтальна камера у Realme має роздільну здатність 5 МП, у Infinix – 8 МП. На ділі особливої різниці в якості фото у цих смартфонів немає. З прикладами ви можете ознайомитися вище.

Висновок

З плюсів Realme можна назвати наявність чохла в комплекті порівняно з Infinix. При цьому останній може записувати на фронтальну камеру відео в Full HD, а Realme – тільки в 720p. Процесор однозначно загалом кращий на Realme Note 50.