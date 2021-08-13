Названо кращі бюджетні смартфони 2021 року

Сьогодні в сегменті бюджетних смартфонів можна зустріти безліч моделей, які відповідають співвідношенню ціни і якості. Однак не всі смартфони отримують приставку «кращий». Пропонуємо розглянути кілька моделей 2021 року, які отримали відмінні характеристики за мінімальну ціну.





Vivo Y31

Компанія Vivo вже давно намагається вирватися в п’ятірку лідерів серед китайських смартфонів. Можливо, саме нова модель бюджетника Vivo Y31 дозволить зайняти перші рядки з продажу.

Vivo Y31 отримав відмінний дизайн корпусу, який з першого погляду складно назвати бюджетним. Звичайно, навряд чи за мінімальну вартість варто очікувати потужний процесор і високі характеристики, але ця модель може похвалитися фірмовою оболонкою FunTouch, а також процесором Snapdragon 662, що працює в парі з 4 ГБ оперативної пам’яті і 128 ГБ вбудованої.

В якості основної камери використовується 48 МП сенсор. Крім того, є два додаткових модулі для розмиття заднього плану і макро. Не варто забувати про АКБ ємністю 5000 мАг, якої точно вистачить на цілий день повноцінної роботи. Свої 7 тисяч гривень смартфон повністю відпрацьовує!

Xiaomi Poco M3

Poco M3 встиг стати лідером з продажу серед бюджетних смартфонів. Зараз на ринку є дві версії – 4 ГБ ОЗП і 64 вбудованою і 4 ГБ ОЗП і 128 вбудованої пам’яті. Різниця між моделями всього в 500 гривень, тому рекомендуємо відразу купувати максимальний варіант.

Родзинкою даного смартфона стала потужна акумуляторна батарея на 6000 мАг з функцією швидкої зарядки на 18 Вт. Крім того, в комплекті вже буде йти блок живлення на 22 Вт, що дозволяє заряджати 50% батареї всього за 60 хвилин. В цілому смартфон вийшов досить непоганим – камера на 48 МП з додатковими модулями на 2 і 2 МП, процесор Snapdragon 662. З мінусів варто відзначити низьку яскравість дисплея, яка стане помітною при сонячному світлі і відсутність NFC.

Vsmart Joy 4

Смартфони від в’єтнамського виробника тільки почали завойовувати вітчизняний ринок. Vsmart Joy 4 отримав відмінну камеру і найбільш ширококутний модуль, який дозволяє робити непогані знімки. За швидкістю і автономністю роботи модель повністю відпрацьовує свої гроші.

У базовій комплектації можна розраховувати на версію 3 ГБ ОЗП і 32 вбудованої пам’яті. Разом з цим модель отримала непоганий процесор Snapdragon 665 і повноцінний NFC. Акумуляторна батарея хоч і має 5000 мАг, але працює на рівні 4000-4500 мАг – позначається погана оптимізація.

Якщо ви плануєте купувати бюджетний смартфон, то не варто очікувати від моделі занадто багато. Кожен варіант має досить мінусів, які компенсуються мінімальною ціною.