Чим Xiaomi Mi Band 7 став кращим за старі моделі і кому його слід купувати

За словами експерті, Xiaomi Mi Band 7 (Smart Band 7) порівняно з попередніми версіями справді став трохи кращим. Насамперед, у нього трохи збільшився дисплей, він став приблизно на 10% яскравішим, підвищилася також ємність акумулятора (зі 120 до 180 мА*год).





Для деяких новою зручною функцією Mi Band 7 стане Always on Display. Крім того, виробник додав до пристрою ще більше спортивних режимів. Тобто в цілому зміни не такі значні, але якщо у вас раніше не було фітнес-браслетів, то Smart Band 7 виглядає однозначно цікавіше за інші.

Ще одна корисна функція, яку повернули до Mi Band 7 (Smart Band 7), – це розумний будильник. Браслет здатний визначати, коли ви заснули, відстежувати всі фази сну та самостійно встановлювати оптимальний час для підйому.

Крім того, керувати фітнес-браслетом ви можете і через програму на смартфоні.

Висновок

Якщо ви збираєтеся міняти Xiaomi Mi Band 6 на Mi Band 7 (Smart Band 7), то в цьому особливого сенсу немає. Але якщо ви купуєте подібний пристрій вперше, то придивитися до Smart Band 7 безперечно варто.