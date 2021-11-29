Pavlok – смарт-браслет, який б’є струмом за лінощі та шкідливі звички

Смарт-браслети Xiaomi, Samsung та інших відомих брендів – досить функціональні пристрої. Вони вміють рахувати кроки, міряти пульс, кількість витрачених калорій, рівень кисню в крові та купу інших корисностей. Але всі подібні гаджети лише фіксують дані.





Інша справа – смарт-браслет для профілактики шкідливих звичок Pavlok. Цей пристрій має унікальну фішку — він може генерувати електричні імпульси, тобто бити носія струмом, якщо той зробить щось неправильно. Наприклад, відключить будильник і продовжить спати, або не пройде потрібну кількість кроків за день.

Більшість шкідливих звичок Pavlok відстежує самостійно за рухами та жестами користувача. Він може автоматично бити струмом при курінні, постійному смиканні волосся, малорухливому способі життя або частому відвідуванні соціальних мереж. Якщо гаджет не здатний щось проконтролювати, передбачена можливість передачі віддаленого керування зарядом. Наприклад, якщо треба позбутися переїдання – відкриваєте доступ до додатку друзям чи рідним, і вони зможуть карати вас, перебуваючи будь-де.

Нещодавно випустили третю версію Pavlok. В Україні офіційно вона ніде не продається, але замовити гаджет можна з офіційного сайту виробника . Базова модель обійдеться 190 $.

Силу ударів струмом можна регулювати в межах від 50 до 450 В . Судячи з відгуків, у найпотужнішому режимі біль схожий на укус комахи, і може триматися до кількох хвилин. Час автономної роботи пристрою становить 2-3 дні.

Історія створення

Автор Pavlok – програміст і підприємець з Сан-Франциско на ім’я Маніш Сетхі. У 2012 році за допомогою додатку для тайм-менеджменту чоловік зауважив, що витрачає 50% робочого дня, тобто майже 20 годин щотижня, просто гортаючи соцмережі та Реддіт.

Проблему Сетхі вирішив радикально: найняв дівчину, яка за 8 $/ годину стежила за його робочим процесом. Щоразу, коли Маніш відволікався — «помічниця» буквально давала йому ляпас . Ідею з ляпасом по обличчю Сетхі взяв із серіалу «Як я зустрів вашу маму». І вона дала крутий результат: замість 40% Маніш почав витрачати на реальні завдання 98% робочого часу і став набагато ефективнішим.

Мабуть, це наштовхнуло американця на створення браслета. Перша модель Pavlok вийшла в 2014 році і коштувала 250 $, друга – з’явилася в 2019 з прайсом 180 $. Назва «Павлок» була взята на честь радянського вченого Івана Павлова — того самого, що досліджував рефлекси собак, використовуючи електричний струм.