Casio представила G-Shock GM-6900XG-8 із металевим безелем і прозорим ремінцем

Японська компанія Casio анонсувала новий ударостійкий годинник G-Shock GM-6900XG-8, розроблений у співпраці з музичним гуртом XG, до складу якого входять сім учасниць. Модель побудована на базі класичної серії 6900, яка відома круглим корпусом і трьома невеликими індикаторами над основним цифровим дисплеєм. Головними особливостями новинки стали металевий безель, напівпрозорий ремінець та оригінальні декоративні елементи.

Незвичайний дизайн і приховані деталі

На відміну від стандартних моделей серії, G-Shock GM-6900XG-8 отримав сріблястий безель із нержавіючої сталі. Напівпрозорий полімерний ремінець прикрашений повторюваними чорними написами Xtraordinary Genes — повною назвою гурту XG. Дизайн створений у межах концепції Time, Inked on You, яка передбачає візуальний ефект татуювання на зап’ясті.

Окрему увагу виробник приділив дрібним деталям. Передня кнопка активації підсвічування має форму літери X, а після її натискання на дисплеї з’являється зображення вовка, що виє. Це відсилання до фанатської спільноти гурту, яка називається ALPHAZ. На задній кришці вигравіювано японський ієрогліф «緒», а спеціальне пакування прикрашене зображеннями семи вовків.

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Габарити годинника становлять 53,9 × 49,7 × 18,6 мм, а маса — 107 грамів. Попри використання металу, новинка зберегла характерну для G-Shock ударостійку конструкцію.

Характеристики та ціна Casio G-Shock GM-6900XG-8

За функціональністю нова модель практично не відрізняється від інших цифрових годинників серії 6900. Вона оснащена мінеральним склом, білим світлодіодним підсвічуванням та забезпечує водозахист до 20 бар, що відповідає заявленій водостійкості 200 метрів. Живлення здійснюється від стандартної батарейки CR2016, розрахованої приблизно на п’ять років роботи.

Серед доступних функцій — секундомір із точністю до 1/100 секунди, 24-годинний таймер зворотного відліку, багатофункціональний будильник та щогодинний звуковий сигнал. Передбачено також світлове сповіщення, яке активує підсвічування разом із сигналом будильника або таймера. Автоматичний календар запрограмований до 2099 року, а заявлена точність ходу становить ±15 секунд на місяць.

Продажі Casio G-Shock GM-6900XG-8 у Японії розпочнуться 27 листопада 2026 року. Рекомендована ціна становить 39 600 єн, або приблизно 11 300 гривень за поточним курсом. Модель також з’явилася на міжнародному сайті Casio, що свідчить про плани ширшого виходу на світовий ринок. Водночас терміни початку продажів в Україні поки не оголошені.