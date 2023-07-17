Розкритий дизайн iPhone 15

На китайському технологічному порталі MyDrivers опублікували нові макети смартфонів iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro та 15 Pro Max, які, як очікується, будуть офіційно анонсовані та представлені восени цього року компанією Apple .

Згідно з опублікованими зображеннями, весь модельний ряд новинок буде зовні схожим на Pro-лінійку 2022 року. Також інсайдери, що передали фото, підтвердили, що на макетах замість Lightning для заряджання є порт USB-C.

При цьому в iPhone 15 Pro та 15 Pro Max зникне класичний перемикач беззвучного режиму на лівому боці пристрою. У Pro-лінійці його замінять на кнопку з вібровідгуком.

Очікується, що нововведення дозволить призначати різні команди на кнопку замість перемикання звукового режиму. За версією MyDrivers, кнопка з вібровідгуком працюватиме так само, як кнопка Home в iPhone 7 і 8.

У той же час кнопки регулювання гучності та блокування залишаться без змін у всіх чотирьох нових смартфонах. Діагоналі екранів не відрізнятимуться від лінійки iPhone 14. Однак у всіх iPhone 15 буде новий виріз Dynamic Island, який у 2022 році з’явився тільки в iPhone 14 Pro та 14 Pro Max.