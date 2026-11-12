Casio представила модель G-Shock GM-6900XG-8 с металлическим безелем и прозрачным ремешком

Японская компания Casio анонсировала новые ударопрочные часы G-Shock GM-6900XG-8, разработанные в сотрудничестве с музыкальной группой XG, в состав которой входят семь участниц. Модель создана на базе классической серии 6900, которая известна круглым корпусом и тремя небольшими индикаторами над основным цифровым дисплеем. Главными особенностями новинки стали металлический безель, полупрозрачный ремешок и оригинальные декоративные элементы.

Необычный дизайн и скрытые детали

В отличие от стандартных моделей серии, G-Shock GM-6900XG-8 получил серебристый безель из нержавеющей стали. Полупрозрачный полимерный ремешок украшен повторяющимися черными надписями Xtraordinary Genes — полным названием группы XG. Дизайн создан в рамках концепции Time, Inked on You, которая предполагает визуальный эффект татуировки на запястье.

Особое внимание производитель уделил мелким деталям. Передняя кнопка включения подсветки имеет форму буквы X, а после её нажатия на дисплее появляется изображение воющего волка. Это отсылка к фан-сообществу группы, которое называется ALPHAZ. На задней крышке выгравирован японский иероглиф «緒», а специальная упаковка украшена изображениями семи волков.

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Габариты часов составляют 53,9 × 49,7 × 18,6 мм, а вес — 107 граммов. Несмотря на использование металла, новинка сохранила характерную для G-Shock ударопрочную конструкцию.

Характеристики и цена Casio G-Shock GM-6900XG-8

По функциональности новая модель практически не отличается от других цифровых часов серии 6900. Она оснащена минеральным стеклом, белой светодиодной подсветкой и обеспечивает водозащиту до 20 бар, что соответствует заявленной водостойкости 200 метров. Питание осуществляется от стандартной батарейки CR2016, рассчитанной примерно на пять лет работы.

Среди доступных функций — секундомер с точностью до 1/100 секунды, 24-часовой таймер обратного отсчёта, многофункциональный будильник и ежечасный звуковой сигнал. Предусмотрено также световое оповещение, которое активирует подсветку вместе с сигналом будильника или таймера. Автоматический календарь запрограммирован до 2099 года, а заявленная точность хода составляет ±15 секунд в месяц.

Продажи Casio G-Shock GM-6900XG-8 в Японии начнутся 27 ноября 2026 года. Рекомендуемая цена составляет 39 600 иен, или примерно 11 300 гривен по текущему курсу. Модель также появилась на международном сайте Casio, что свидетельствует о планах более широкого выхода на мировой рынок. В то же время сроки начала продаж в Украине пока не объявлены.