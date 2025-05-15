Apple дозволить керувати iPhone не торкаючись екрану

За даними The Wall Street Journal, компанія Apple у партнерстві з Synchron розробляє інтерфейс «мозок-комп’ютер», який дозволить керувати iPhone, iPad і Mac силою думки. Це дозволить користувачам з обмеженими можливостями користуватися своїми гаджетами, просто думаючи про потрібну дію.

Synchron відповідає за створення імплантату під назвою Stentrode. Він являє собою пристрій, який імплантується у вену над руховою корою мозку і за допомогою електродів зчитує його сигнали, перетворюючи їх на дії на екрані гаджета.

З 2019 року Stentrode був імплантований вже 10 пацієнтам з порушеннями рухових функцій. Один з них, Марк Джексон, вже зміг виконувати дії на гарнітурі Vision Pro, а також навчився керувати своїми iPhone і iPad.

Подібна розробка є і у компанії Neuralink, що належить Ілону Маску — це чіп, який імплантується безпосередньо в мозок і дозволяє людині пересувати курсор миші на ПК силою думки.

На даний момент Stentrode все ще знаходиться на ранній стадії розробки. Дослідники вважають, що з часом інтерфейси «мозок-комп’ютер» зроблять революцію в якості життя людей із захворюваннями опорно-рухового апарату.