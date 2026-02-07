Vodafone скасовує плату за тариф на два місяці: хто може зекономити

Мобільний оператор Vodafone Україна запустив привабливу акцію для своїх нинішніх та майбутніх абонентів. Компанія пропонує користуватися послугами зв’язку та інтернету протягом двох місяців абсолютно безкоштовно. Про це оператор на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Умови акції та хто може скористатися

Спеціальна пропозиція розрахована на дві категорії користувачів. По-перше, це стосується українців, які вирішать скористатися послугою MNP (Mobile Number Portability) та перенесуть свій мобільний номер від іншого оператора до мережі Vodafone. По-друге, акція доступна для чинних абонентів, які вирішать змінити свій поточний тарифний план на акційний. Суть пропозиції полягає у скасуванні абонентської плати: клієнт не платить нічого за залишок місяця, в якому відбулося підключення, а також за наступний повний місяць користування. Тобто, підключившись на початку місяця, можна отримати майже 60 днів безкоштовного сервісу.

Які тарифи беруть участь

Акція поширюється на конвергентну лінійку тарифів «3 в 1», яка об’єднує мобільний зв’язок, домашній інтернет та телебачення. До переліку входять пакети: GigaCombo, GigaCombo+, GigaCombo Pro та GigaCombo Pro+. Залежно від обраного пакета, користувач отримує:

Безлімітний мобільний інтернет та дзвінки в мережі Vodafone.

Домашній гігабітний інтернет (до 1 Гбіт/с).

Пакети хвилин на інші мережі та за кордон.

Доступ до Vodafone TV. Після завершення пільгового періоду тарифікація повернеться до стандартних умов.

Як перейти зі збереженням номера

Для тих, хто хоче перейти до Vodafone зі збереженням свого старого номера (наприклад, коду 067 чи 063), процедура максимально спрощена. Необхідно подати заявку на перенесення номера (MNP) на сайті оператора або у найближчому фірмовому магазині, обравши один із тарифів лінійки GigaCombo. Після успішного переходу акційні умови активуються автоматично.