Дивимося трейлер «Опенгеймера» – нового фільму Крістофера Нолана про ядерну бомбу

Компанія Universal Pictures випустила трейлер до останнього фільму Крістофера Нолана “Оппенгеймер”.

Оппенгеймер демонструє життєвий шлях фізика Дж. Роберта Оппенгеймера, якому приписують винахід атомної бомби. Він був одним із основних учасників Манхеттенського проекту, дослідницької роботи, зосередженої навколо створення ядерної зброї, яка проводилася з 1942 по 1946 рік.

Оппенгеймера грає Кілліан Мерфі, який вперше отримав головну роль у фільмі Крістофера Нолана. До цього вони неодноразово співпрацювали, Мерфі грав персонажів другого плану у фільмах “Початок”, “Бетмен: Початок”, “Темний лицар”, “Темний лицар: повстання”.

До акторського складу також увійшли Флоренс П’ю, Емілі Блант, Роберт Дауні-молодший, Метт Деймон, Гері Олдман, а також Рамі Малек, Кеннет Брана, Бенні Сефді, Дейн ДеХаан, Джек Куейд, Метью Модайн та багато інших.

Фільм заснований на біографічному романі Кая Берда та Мартіна Дж. Шервіна «Американський Прометей: тріумф і трагедія Дж. Роберта Оппенгеймера», який отримав Пулітцерівську премію в 2006 році. «Опенгеймер» стане першим фільмом Нолана після «Пам’ятай» 2000 року, знятий без участі студії Warner Bros, стосунки з якою у режисера зіпсувалися після виходу «Довода».

Прем’єра «Опенгеймера» у кінотеатрах відбудеться 21 липня 2023 року. Дивіться трейлер нижче.