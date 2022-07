В новій частині “Голодних ігор” зіграє Пітер Дінклейдж з “Гри престолів”

Джерела порталу Deadline повідомили , що Пітер Дінклейдж (“Гра престолів”) зіграє в приквелі “Голодних ігор” під назвою The Ballad of Songbirds and Snakes. Актору дісталася роль Каски Хайботтома, декана Академії Капітолію.





Хайботтом — один із найвпливовіших людей у ​​житті Сноу. Як суворе і злопам’ятне обличчя ігор, він встановлює правила, що визначають долю Коріолана.

Режисером приквела виступить Френсіс Лоуренс, який зняв останні фільми франшизи. За сценарій стрічки відповідають Майкл Арндт (“Облівіон”, “Головоломка”) та Майкл Лесслі (“Макбет”), а також сама Сьюзен Коллінз, за ​​романами яких знято всі фільми франшизи.

Роль молодого Коріолана Сноу дісталася маловідомому акторові Тому Бліту, а Люсі Грей Берд зіграє Рейчел Зеглер, відома за мюзиклом “Вестсайдська історія”. Хантер Шафер, яка відома за роллю в серіалі “Ейфорія”, втілить образ Тигріс Сноу.

The Ballad of Songbirds and Snakes вийде у кінотеатрах 17 листопада 2023 року.