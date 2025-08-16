Годинник HUAWEI Watch 5 вийде у двох нових кольорах

Компанія Huawei оголосила про випуск смарт-годинника HUAWEI Watch 5 у двох нових варіантах оформлення.

Колір Galaxy Blue пропонується для 46-мм версії годинника з 1,43-дюймовим дисплеєм і джинсовим ремінцем. Вартість нової моделі в Китаї становить 2999 юанів (~$410).

Відтінок Aurora Green призначений для 42-мм версії з екраном 1,32 дюйма і ремінцем з фторкаучука. Ціна становить 2699 юанів (~$375).

Офіційні продажі в Китаї стартують 22 серпня. Швидше за все, у вересні вони з’являться і в інших країнах.