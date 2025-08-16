Тариф на газ з 1 вересня: чи зміниться ціна і чи вистачить палива на зиму?

В Україні тарифи на газ для більшості населення (98% споживачів обслуговує “Нафтогаз”) залишатимуться стабільними. З 1 вересня ціна за кубометр газу становитиме 7,96 грн. Ця фіксована ціна діятиме як мінімум до 30 квітня 2026 року. Після цього терміну її можуть переглянути, але лише за умови скасування мораторію на підвищення цін на газ і тепло, що наразі не розглядається.

Ситуація із запасами газу: як ми готуємося до зими

Попри стабільність тарифів, питання газових запасів залишається актуальним.

Низький рівень заповнення сховищ. На липень 2025 року запаси газу в Україні сягнули 9 млрд кубометрів, що становить лише 29,2% заповнення сховищ. Це історично низький показник. Хоча темпи закачування газу зараз значно вищі, ніж минулого року, вони все ще відстають від необхідного рівня.

Прискорення темпів закачування. “Нафтогаз” активно працює над збільшенням запасів, залучаючи кредити для купівлі газу влітку, коли ціни нижчі. За останніми даними, середньодобовий обсяг закачування газу значно пришвидшився. Якщо цей темп збережеться, це допоможе уникнути проблем із закупівлею палива взимку, коли ціни традиційно зростають.

Інші тарифи: що з ціною на електроенергію?

Кабінет Міністрів України також ухвалив рішення про продовження дії фіксованого тарифу на електроенергію для населення. Таким чином, українці й надалі платитимуть за світло 4,32 грн за 1 кВт*год. Попередня дія фіксованого тарифу закінчувалася 30 квітня, але тепер його продовжили.

Ці кроки свідчать про те, що уряд намагається забезпечити стабільність цін на основні комунальні послуги для населення, незважаючи на складнощі з підготовкою до опалювального сезону. Однак як буде насправді покаже тільки час однак є всі причини підозрювати. що зима буде нелегкою.