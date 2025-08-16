Тариф на газ с 1 сентября: изменится ли цена и хватит ли топлива на зиму?

В Украине тарифы на газ для большинства населения (98% потребителей обслуживает «Нафтогаз») останутся стабильными. С 1 сентября цена за кубометр газа составит 7,96 грн. Эта фиксированная цена будет действовать как минимум до 30 апреля 2026 года. После этого срока ее могут пересмотреть, но только при условии отмены моратория на повышение цен на газ и тепло, что пока не рассматривается.

Ситуация с запасами газа: как мы готовимся к зиме

Несмотря на стабильность тарифов, вопрос газовых запасов остается актуальным.

Низкий уровень заполнения хранилищ. На июль 2025 года запасы газа в Украине достигли 9 млрд кубометров, что составляет лишь 29,2% заполнения хранилищ. Это исторически низкий показатель. Хотя темпы закачки газа сейчас значительно выше, чем в прошлом году, они все еще отстают от необходимого уровня.

Ускорение темпов закачки. «Нафтогаз» активно работает над увеличением запасов, привлекая кредиты для покупки газа летом, когда цены ниже. По последним данным, среднесуточный объем закачки газа значительно ускорился. Если этот темп сохранится, это поможет избежать проблем с закупкой топлива зимой, когда цены традиционно растут.

Другие тарифы: что с ценой на электроэнергию?

Кабинет Министров Украины также принял решение о продлении действия фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Таким образом, украинцы и в дальнейшем будут платить за свет 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля, но теперь его продлили.

Эти шаги свидетельствуют о том, что правительство пытается обеспечить стабильность цен на основные коммунальные услуги для населения, несмотря на сложности с подготовкой к отопительному сезону. Однако как будет на самом деле покажет только время, но есть все основания подозревать, что зима будет нелегкой.