Українцям дадуть по 19 400 грн на дрова: хто отримає допомогу на опалювальний сезон 

В Україні на опалювальний сезон 2025-2026 років нададуть фінансову допомогу в розмірі 19 400 грн на придбання твердого палива (дров, вугілля, пелетів тощо). Проте отримати ці гроші зможуть не всі, а лише певні категорії громадян, які проживають у прифронтових регіонах.

Хто має право на допомогу?

Допомога надається за рахунок коштів УВКБ ООН та інших гуманітарних організацій і призначена для двох основних категорій:

Жителі 10-кілометрової зони. Допомога надається без урахування критеріїв вразливості для будь-якої сім’ї, що проживає в населених пунктах, розташованих у 10-кілометровій зоні від кордону з РФ або лінії зіткнення. Вразливі категорії населення. Гроші можуть отримати люди, які проживають на територіях активних бойових дій у 9 областях за межами 10-кілометрової зони. До цих областей належать Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька та Миколаївська.

Як отримати виплату?

Оформлення допомоги відбувається через місцеві органи влади.

Подача заяви. Для отримання коштів необхідно подати заяву до місцевого органу управління за місцем проживання (зареєстрованим або фактичним). Заяву може подати один із членів домогосподарства або його законний представник.

Терміни та форма виплати. Виплати планують переказати протягом вересня-жовтня в безготівковій формі на банківський рахунок, зазначений у заяві.

Важливий момент. Виплата “на дрова” не впливає на інші види допомог, оскільки вона не включається до загального щомісячного доходу сім’ї.

Важливо:. Навіть якщо після подачі заяви людина або сім’я буде змушена евакуюватися, допомога все одно буде нарахована.

Що таке “вразливі категорії”?

До вразливих категорій населення, що мають право на допомогу, відносять тих, хто найбільше постраждав від наслідків війни та має обмежені можливості для забезпечення базових потреб. До них зазвичай належать:

Багатодітні сім’ї;

Самотні батьки, які виховують дітей до 18 років;

Люди з інвалідністю;

Літні люди (пенсіонери);

Внутрішньо переміщені особи (ВПО);

Сім’ї з низьким рівнем доходу.

Ця допомога є важливою підтримкою для тих, хто найбільше потребує її в умовах війни, та допоможе підготуватися до холодного сезону.