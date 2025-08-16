Украинцам дадут по 19 400 грн на дрова: кто получит помощь на отопительный сезон

В Украине на отопительный сезон 2025-2026 годов предоставят финансовую помощь в размере 19 400 грн на приобретение твердого топлива (дров, угля, пеллет и т.д.). Однако получить эти деньги смогут не все, а только определенные категории граждан, проживающие в прифронтовых регионах.

Кто имеет право на помощь?

Помощь предоставляется за счет средств УВКБ ООН и других гуманитарных организаций и предназначена для двух основных категорий:

Жители 10-километровой зоны. Помощь предоставляется без учета критериев уязвимости для любой семьи, проживающей в населенных пунктах, расположенных в 10-километровой зоне от границы с РФ или линии соприкосновения. Уязвимые категории населения. Деньги могут получить люди, проживающие на территориях активных боевых действий в 9 областях за пределами 10-километровой зоны. К этим областям относятся Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская и Николаевская.

Как получить выплату?

Оформление помощи происходит через местные органы власти.

Подача заявления. Для получения средств необходимо подать заявление в местный орган управления по месту жительства (зарегистрированному или фактическому). Заявление может подать один из членов домохозяйства или его законный представитель.

Сроки и форма выплаты. Выплаты планируют перечислить в течение сентября-октября в безналичной форме на банковский счет, указанный в заявлении.

Важный момент. Выплата «на дрова» не влияет на другие виды помощи, поскольку она не включается в общий ежемесячный доход семьи.

Важно: даже если после подачи заявления человек или семья будет вынуждена эвакуироваться, помощь все равно будет начислена.

Что такое «уязвимые категории»?

К уязвимым категориям населения, имеющим право на помощь, относятся те, кто больше всего пострадал от последствий войны и имеет ограниченные возможности для обеспечения базовых потребностей. К ним обычно относятся:

Многодетные семьи;

Одинокие родители, воспитывающие детей до 18 лет;

Люди с инвалидностью;

Пожилые люди (пенсионеры);

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

Семьи с низким уровнем дохода.

Эта помощь является важной поддержкой для тех, кто больше всего в ней нуждается в условиях войны, и поможет подготовиться к холодному сезону.