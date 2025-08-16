Украинцам дадут по 19 400 грн на дрова: кто получит помощь на отопительный сезон
В Украине на отопительный сезон 2025-2026 годов предоставят финансовую помощь в размере 19 400 грн на приобретение твердого топлива (дров, угля, пеллет и т.д.). Однако получить эти деньги смогут не все, а только определенные категории граждан, проживающие в прифронтовых регионах.
Кто имеет право на помощь?
Помощь предоставляется за счет средств УВКБ ООН и других гуманитарных организаций и предназначена для двух основных категорий:
- Жители 10-километровой зоны. Помощь предоставляется без учета критериев уязвимости для любой семьи, проживающей в населенных пунктах, расположенных в 10-километровой зоне от границы с РФ или линии соприкосновения.
- Уязвимые категории населения. Деньги могут получить люди, проживающие на территориях активных боевых действий в 9 областях за пределами 10-километровой зоны. К этим областям относятся Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская и Николаевская.
Как получить выплату?
Оформление помощи происходит через местные органы власти.
- Подача заявления. Для получения средств необходимо подать заявление в местный орган управления по месту жительства (зарегистрированному или фактическому). Заявление может подать один из членов домохозяйства или его законный представитель.
- Сроки и форма выплаты. Выплаты планируют перечислить в течение сентября-октября в безналичной форме на банковский счет, указанный в заявлении.
- Важный момент. Выплата «на дрова» не влияет на другие виды помощи, поскольку она не включается в общий ежемесячный доход семьи.
Важно: даже если после подачи заявления человек или семья будет вынуждена эвакуироваться, помощь все равно будет начислена.
Что такое «уязвимые категории»?
К уязвимым категориям населения, имеющим право на помощь, относятся те, кто больше всего пострадал от последствий войны и имеет ограниченные возможности для обеспечения базовых потребностей. К ним обычно относятся:
- Многодетные семьи;
- Одинокие родители, воспитывающие детей до 18 лет;
- Люди с инвалидностью;
- Пожилые люди (пенсионеры);
- Внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- Семьи с низким уровнем дохода.
Эта помощь является важной поддержкой для тех, кто больше всего в ней нуждается в условиях войны, и поможет подготовиться к холодному сезону.