Стало відомо, за яку суму Microsoft планує купити Netflix

Старший аналітик незалежного інвестиційного банку Needham Лора Мартін дала інтерв’ю газеті Yahoo! Finance. У ньому вона розповіла, що Microsoft зацікавлена ​​у покупці стрімінгового сервісу Netflix.





Нещодавно технологічний гігант уклав із Netflix рекламне партнерство, проте, на думку Лори, за цим кроком ховається щось більше. Microsoft є єдиним партнером, який міг би здійснити поглинання.

За даними аналітиків, ринкова вартість Netflix становить $100 млрд, а на кінець березня 2022 року Microsoft мала $105 млрд, які була готова інвестувати. Мартін вважає, що таке придбання добре вписується у бізнес-план технологічного гіганта.

Звісно, ​​з фінансової точки зору таке поглинання можна здійснити, проте чи потрібно це обом компаніям — питання відкрите. Та й Microsoft треба закрити питання з покупкою Activision Blizzard перед перемиканням на дорожчу та вагомішу покупку.

Офіційних коментарів що з одного, що з іншого боку поки що не надходило.