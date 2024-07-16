Вийшов трейлер серіалу Terminator Zero від Netflix

Netflix опублікувала тизер-трейлер аніме-серіалу Terminator Zero, прем’єра якого запланована на 29 серпня 2024 року. Сюжет закручується навколо вченого Малькольма Лі, який веде розробку штучного інтелекту, здатного протистояти Skynet. У трейлері показують настання Судного дня, а потім легкі натяки на те, що відбуватиметься в серіалі.

Одним із головних героїв стане дівчина на ім’я Ейко, яка має намір усіма силами захищати вченого від Термінатора, який прибув із майбутнього. Його ж мета – знищити Лі, поки він не встиг розробити систему, здатну погубити Skynet.

Озвученням персонажів займалися Тімоті Оліфант, Соноя Мідзуно, Розаріо Доусон, Енн Дауд і Андре Голланд. Режисером серіалу Terminator Zero є Масасі Кудо, який працював художником над серіалом “Бліч: Тисячолітня кривава війна”.