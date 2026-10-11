Вышел первый трейлер нового «Экзорциста» со Скарлетт Йоханссон. Майк Флеттаген называет этот фильм самым страшным в своей карьере

Майк Фланаган, автор «Призраков дома на холме» и вышедшей в этом году сериальной адаптации «Кэрри» Стивена Кинга, давно обещал, что «Экзорцист: Мученики» (The Exorcist: Martyrs) станет самым страшным фильмом в его фильмографии. Теперь зрители могут оценить это сами, ведь студия показала первый трейлер. Премьера запланирована на 12 марта 2027 года.

Детектив против мертвого убийцы

Фильм сочетает в себе историю о серийном убийце и демоническом одержимом. Отправными точками для Фланагана стали «Экзорцист 3» (1990) Уильяма Питера Блетти и роман Блетти «Легион» (1983), по которому снят этот фильм. Сам режиссёр считает её крайне недооценённой.

Скарлетт Йоханссон играет Джули Миллер, детектива отдела по расследованию убийств полиции Нью-Йорка и мать 12-летнего Макса. Она задерживает серийного убийцу по прозвищу Отец Сэнди, который инсценирует места преступлений по образцу мученической смерти католических святых. Джули присутствует на его казни посредством смертельной инъекции, и это дело делает её героиней. Но спустя 13 лет убийства возобновляются, и вместе с напарницей, детективом Джиной Рестрепо, она попадает на гораздо более жуткий путь. Тюремного капеллана отца Уильяма, который присутствовал на казни, играет Чиветел Эджиофор.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

«Мир, где Бог мертв»

В интервью Entertainment Weekly Фланаган рассказал, что почувствовал особенность этой истории ещё во время работы над сценарием, когда понял, что вступает на территорию, где ещё не бывал. Страшным фильм, по его словам, делают жестокость и безжалостность, которых в такой истории не избежать, хотя обычно он выбирает другой путь. Режиссёр признаёт, что ему было крайне некомфортно, и считает это признаком того, что всё делается правильно.

Главный ужас оригинальной истории Фланаган видит в мире, где Сатана реален и активен, а Бога нет. Он хотел, чтобы в кадре чувствовалась безнадежность, когда защиты нет и никто не придет на помощь. Среди ориентиров режиссёр, помимо фильмов Уильяма Фридкина, называет «Семь» и «Зодиак» Дэвида Финчера, «Молчание ягнят» Джонатана Дэмми и «Падшего» Грегори Хоблита с Дензелом Вашингтоном.

Саманта Слоян, которая снимается у Фланагана уже в восьмой раз и сыграла здесь небольшую роль, назвала фильм одним из самых красивых визуально в его творчестве. По её мнению, режиссёру особенно удаётся сочетать роскошные пейзажи и ужас, таящийся в них.

В трейлере героиня Йоханссон перечисляет известных серийных убийц, в частности Теда Банди, Джеффри Дамера и Дэвида Берковица, и напоминает, что все они утверждали, будто были одержимы. Вступительную сцену, где Джули спускается по темной лестнице и находит останки убитого алтарника, сняли в настоящем склепе возрастом в несколько сотен лет, который съемочная группа нашла в Манхэттене. Ракурс снизу вверх, по словам Фланагана, перекликается с визуальным языком Фридкина.