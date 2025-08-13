Новий електрокар від BYD вразив експертів: чим може похвалитися Song L GT
Крайня версія бестселера топового китайського виробника значно перевершила свого попередника за запасом ходу та низкою інших технічних параметрів.
Китайські електрокари вже давно відсунули на задній план флагмани Tesla, пропонуючи нічим не гірші технічні характеристики за більш лояльну ціну. І от місяць тому один з найвідоміших виробників електрокарів у Піднебесній BYD презентував оновлену версію свого багаторічного бестселера. Новенький BYD Song L GT може похвалитися вражаючим запасом ходу, стильним дизайном та підтримкою двох найсучасніших асистентів водіння.
Головні принади нового BYD Song L GT
Згідно з даними, які нещодавно опублікувало Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю наступник Song L EV отримав батареї ємністю 71,808 кВт•год и 87,04 кВт•год, вага яких складає 513 кг та 617 кг. Таким чином запас ходу автівки за стандартом CLTC становить 550, 602 чи 662 км.
Нова BYD Song L GT доступна у задньопривідній та повнопривідній версіях. Задньопривідна малопотужна з часів Song L EV виросла з 150 кВт до 170 кВт. Натомість високопотужна зберегла всі свої 230 кВт. У повнопривідні версії Song L GT може похвалитися переднім двигуном потужністю160 кВт (у Song L EV – 150 кВт), та заднім із незмінними 230 кВт. Оснащення новинки доповнюють електропідйомний спойлер, а також найновіші системи допомоги водію.
Із дизайном не прогадали
Хоч за дизайном Song L GT фактично дублює Song L EV, тут також є кілька привабливих оновлень. Зокрема складно не помітити модернізований передній бампер та витончені накладки між фарами у чорному гляньці з емблемою «GT». При цьому габарити з попередньої версії не змінились – 4840х1950х1560 мм, та й колісна база також — 2930 мм.
Авто доступне із 19- або 20-дюймовими дисками, а супорти виконані у червоному кольорі, щоб підкреслити спортивний стиль моделі. Кожна з версій нового Song L GT обладнана системою LiDAR, що значно розширює функціонал асистентів водіння. Зокрема вона підтримує Highway Pilot та City Pilot.
Однак виробник досі не опублікував вартість новинки. Тож скільки коштуватиме BYD Song L GT експерти поки що можуть лише припускати. До слова, ціна попередньої моделі Song L EV складає близько 26 тисяч доларів.