Новий електрокар від BYD вразив експертів: чим може похвалитися Song L GT

Китайські електрокари вже давно відсунули на задній план флагмани Tesla, пропонуючи нічим не гірші технічні характеристики за більш лояльну ціну. І от місяць тому один з найвідоміших виробників електрокарів у Піднебесній BYD презентував оновлену версію свого багаторічного бестселера. Новенький BYD Song L GT може похвалитися вражаючим запасом ходу, стильним дизайном та підтримкою двох найсучасніших асистентів водіння.

Головні принади нового BYD Song L GT

Згідно з даними, які нещодавно опублікувало Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю наступник Song L EV отримав батареї ємністю 71,808 кВт•год и 87,04 кВт•год, вага яких складає 513 кг та 617 кг. Таким чином запас ходу автівки за стандартом CLTC становить 550, 602 чи 662 км.

Нова BYD Song L GT доступна у задньопривідній та повнопривідній версіях. Задньопривідна малопотужна з часів Song L EV виросла з 150 кВт до 170 кВт. Натомість високопотужна зберегла всі свої 230 кВт. У повнопривідні версії Song L GT може похвалитися переднім двигуном потужністю160 кВт (у Song L EV – 150 кВт), та заднім із незмінними 230 кВт. Оснащення новинки доповнюють електропідйомний спойлер, а також найновіші системи допомоги водію.

Із дизайном не прогадали

Хоч за дизайном Song L GT фактично дублює Song L EV, тут також є кілька привабливих оновлень. Зокрема складно не помітити модернізований передній бампер та витончені накладки між фарами у чорному гляньці з емблемою «GT». При цьому габарити з попередньої версії не змінились – 4840х1950х1560 мм, та й колісна база також — 2930 мм.

Авто доступне із 19- або 20-дюймовими дисками, а супорти виконані у червоному кольорі, щоб підкреслити спортивний стиль моделі. Кожна з версій нового Song L GT обладнана системою LiDAR, що значно розширює функціонал асистентів водіння. Зокрема вона підтримує Highway Pilot та City Pilot.

Однак виробник досі не опублікував вартість новинки. Тож скільки коштуватиме BYD Song L GT експерти поки що можуть лише припускати. До слова, ціна попередньої моделі Song L EV складає близько 26 тисяч доларів.