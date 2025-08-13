С 1 сентября повестки будут вручать исключительно «на камеру»: а можно ли украинцам собственноручно снимать действия представителей ТЦК

На днях министр обороны Украины Денис Шмигаль объявил о введении очередного новшества в работе работников ТЦК. С 1 сентября 2025 во время каждого вручения повестки или даже проверки документов у сотрудника ТЦК должна быть включена бодикамера. В этой связи многие украинцы задаются вопросом, а разрешено ли обычным гражданам снимать действия представителей военкомата на свой смартфон. На этот вопрос ответил заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко.

Законно ли снимать представителей ТЦК?

Пилипенко отметил, что, как и в случае с работниками полиции, граждане, безусловно, имеют право снимать действия работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Законом такие действия не запрещены, так что при встрече с представителем ТЦК граждане могут смело включать камеру.

Юрист также отметил, что считает нововведение с бодикамерами отличным решением власти. Ведь за время мобилизации в сети интернет уже не раз и не два появлялись видео, на которых сотрудники ТЦК вели себя мягко неоднозначно. Обязанность работать с включенными бодикамерами заставит их четко соблюдать должностные обязанности и не превышать своих полномочий. Да и граждан перспектива съемки мотивирует вести себя более сдержанно и не нарушать действующее законодательство.

Когда следует включать камеру?

Владимир Пилипенко также дал украинцам совет, когда стоит включать камеру и снимать все действия сотрудников ТЦК. Хотя вообще граждане могут снимать даже весь процесс общения с работником военнослужащего с момента остановки и вплоть до завершения разговора.

Итак, как только вы замечаете, что сотрудник ТЦК начинает вести себя агрессивно или потребовать продемонстрировать документы, которые вы не обязаны ему показывать, сразу включайте камеру. Ведь за последние более 3 лет уже неоднократно случались ситуации, в которых работники территориальных центров комплектования вели себя не в соответствии со своим служебным положением. В некоторых случаях их действия можно было квалифицировать как административное или уголовное нарушение. Итак, стоит быть на страже и использовать все возможности, которые дают вам ваши гражданские права.