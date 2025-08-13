З 1 вересня повістки вручатимуть лише «на камеру»: а чи можна українцям власноруч знімати дії представників ТЦК

Днями міністр оборони України Денис Шмигаль оголосив про запровадження чергового нововведення у роботі працівників ТЦК. З 1 вересня 2025 року під час кожного вручення повістки чи навіть перевірки документів у співробітника ТЦК повинна бути увімкнена бодікамера. У зв’язку з цим чимало українців задаються питанням, а чи дозволено звичайним громадянам знімати дії представників військомату на свій смартфон. На це питання дав відповідь заслужений юрист України Володимир Пилипенко.

Чи законно фільмувати представників ТЦК?

Пилипенко зазначив, що, як і у випадку з працівниками поліції, громадяни безумовно мають право фільмувати дії працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Законом такі дії не заборонені, тож при зустрічі із представником ТЦК громадяни можуть сміливо вмикати камеру.

Юрист також зазначив, що вважає нововведення із бодікамерами чудовим рішенням влади. Адже за час мобілізації в мережі інтернет вже не раз і не два з’являлися відео, на яких співробітники ТЦК поводили себе м’яко кажучи неоднозначно. Натомість обов’язок працювати із увімкненими бодікамерами змусить їх чітко дотримуватися посадових обов’язків та не перевищувати своїх повноважень. Та й громадян перспектива зйомки змотивує поводити себе більш стримано та не порушувати чинного законодавства.

Коли варто вмикати камеру?

Володимир Пилипенко також дав українцям пораду, коли саме варто вмикати камеру та фільмувати всі дії співробітників ТЦК. Хоч загалом громадяни можуть знімати навіть увесь процес спілкування із працівником військомату з моменту зупинки та аж до завершення розмови.

Отож щойно ви помічаєте, що співробітник ТЦК починає поводити себе агресивно чи вимагати продемонструвати документи, які ви не зобов’язані йому показувати, одразу вмикайте камеру. Адже за останні понад 3 роки вже неодноразово траплялися ситуації, у яких працівники територіальних центрів комплектування поводили себе не відповідно до свого службового положення. В деяких випадках їхні дії можна було кваліфікувати як адміністративне чи навіть кримінальне порушення. Тож варто бути на сторожі і використовувати усі можливості, які дають вам ваші громадянські права.