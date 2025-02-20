Оприлюднено перші характеристики смартфона Xiaomi 15 Civi

Тематичний ресурс Xiaomi Time опублікував перші технічні характеристики смартфона Xiaomi 15 Civi, який ще не вийшов.

Основою новинки стане процесор Snapdragon 8s Extreme Edition від компанії Qualcomm. Для відображення інформації використано 6,55-дюймовий дисплей Quad-Curved з роздільною здатністю 1,5К.

Відмінною особливістю Xiaomi 15 Civi стануть фотоможливості. Журналісти обіцяють на задній панелі три камери від Leica. Одна з них – це телеоб’єктив роздільною здатністю 50 Мп з оптичним стабілізатором зображення. Подвійна фронтальна камера ідеально підійде для якісних селфі та відеодзвінків.

За автономність відповідатиме акумуляторна батарея ємністю 5000 мА*год, що підтримує швидку зарядку потужністю 90 Вт. Обіцяють легкий корпус і стильний каркас із металевого сплаву.

Коли Xiaomi 15 Civi з’явиться на ринку, зараз невідомо.