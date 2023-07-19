Стало відомо, від чого відмовився Павло Дуров заради Telegram

Павло Дуров поділився у своєму Telegram-каналі двома важливими новинами. Перша – щомісячна аудиторія месенджера досягла 800 млн користувачів. Друга — Telegram випускає облігації на 270 млн доларів, які допоможуть позбутися безгрошів’я.

За словами Дурова, щодня в Telegram реєструється понад 2,5 млн осіб. У 2023 році щомісячна аудиторія сервісу досягла 800 млн. активних користувачів.

Цього тижня ми випустили облігації Telegram на суму близько 270 мільйонів доларів як доповнення до наших наявних облігацій. Вкотре нам пощастило з участю відомих фондів із зірковою репутацією. Я особисто купив близько чверті нових облігацій Telegram, вклавши десятки мільйонів у зростання Telegram. Це на додаток до сотень мільйонів, які я витратив за останні 10 років, щоб підтримувати Telegram у робочому стані.

З прибутковістю, як і раніше, погано — Telegram заробляє на існуючих облігаціях і на платній підписці, проте цього не вистачає на підтримку роботи месенджера через велику кількість користувачів. Павло зазначив, що у Telegram справи йдуть краще, ніж у Twitter та Snapchat.

Мета випуску облігацій – досягти точки беззбитковості для фінансування подальшого зростання Telegram.

Чим володіє Павло Дуров

Кумир інтернету розповів, що у нього практично нічого немає, крім Telegram, трохи біткоїна та трохи Toncoin.

Деякі люди пропонували мені натомість купити будинок чи літак. Але я вважаю за краще залишатися зосередженим на своїй роботі.

Павло завершив свою промову фразою: «Моя відповідальність – і все моє життя – продовжувати розвиватися цю платформу». Після випуску облігацій Telegram та заяви Дурова курс Toncoin виріс на 3%.