Як легко відключити прослуховування на смартфоні

Як ви стежите за безпекою свого смартфона? Встановили антивірус і оновлюєте прошивку? На жаль, цього може бути недостатньо, та й взагалі, марно.





На сьогоднішній день проблема безпеки і конфіденційності стоять найгостріше для багатьох людей. Комусь просто неприємно, що їх можуть прослуховувати. Комусь все одно. Проте шкоду отримують і ті і інші.

Більшість напевно знає, що в системі Андроїд є так звані “дозволи” для додатків. Це означає, що господар смартфона дає окремий дозвіл на використання функцій для кожної програми. Наприклад, дозвіл на використання камери для додатка інстаграм, або дозвіл на використання мікрофона для додатка диктофон. Думаємо сенс ви зрозуміли і знаєте.

Така система дозволів робить безпечним користувача від шкідливих додатків, які хочуть використовувати дозволи, не потрібні їм, по суті своєї роботи. Однак, більшість користувачів халатно відносяться до своєї ж безпеки, і роздають дозволи направо і наліво, не вникаючи в зміст.

Уявіть, що додаток з доставки їжі буде використовувати мікрофон, або читалка для книг буде використовувати геолокацію. Відразу спадає на думку – що щось тут нечисто.

Багато додатків зараз використовують “нелогічні” дозволи. Це створює 3 проблеми:

ймовірних злиття особистих даних

персоналізована реклама

витрата заряду батареї за використання цих функцій

Виходячи з цього, проблема стосується навіть тих, кому все одно на стеження.

Відключаємо нелогічні дозволи для додатків

Тепер ми зробимо так, що відключимо нелогічні дозволи у додатків. Для цього нам потрібно знайти диспетчер дозволів в смартфоні. Просто знайдіть його в налаштування. Можливо він буде називатися трохи по-іншому.

Заходимо, наприклад, в дозвіл камери. Дивимося на список програм, і шукаємо ті, яким точно не потрібна камера для виконання своєї функції. Бачимо додаток “повідомлення” для відправки SMS. Сумніваємося, що через SMS ми відправляю знімки. Відключаємо доступ до камери.

Дивимось дозвіл до Контактів. Гра вимагає доступу до книги контактів, навіщо? Не зрозуміло.

Таких додатків, з нелогічними дозволами ми побачили кілька десятків. Кожен показати ми не можемо, бо у всіх нас встановлений індивідуальний список додатків.

Ось основні дозволи, за якими точно потрібно “пройтися” і відключити зайві програми: камера, контакти, місце розташування, мікрофон, телефон, SMS.

Ці дозволи не тільки відкривають доступ до прослуховування, а й активно витрачають заряд батареї, і навіть небезпечні, якщо вміють відправляти платні SMS.

Контроль використання дозволів

Взагалі, скоро, в Android 12 буде функція, яка дозволяє вичислити будь-який додаток і які він використовує дозволи.

Але поки Андроїд 12 немає офіційно на смартфонах, ми будемо використовувати додаток.

Додаток дозволяє бачити, в який момент використовуються конкретні програми. Він попросить доступ до деяких дозволів, але це буде доступ лише до логів використання дозволів.

Ось, наприклад, він в режимі онлайн показує, що використовується камера і геолокація.

Зрозуміло, можна переглядати всю історію використання дозволів

ЗАВАНТАЖИТИ: Privacy Dashboard

Ці заходи дозволять вам уникнути неприємні ситуації з прослуховуванням, персоналізованою рекламою, і підвищеною витратою заряду батареї.

Пройдіться один раз по всіх дозволах, і будьте спокійні завжди.