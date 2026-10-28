OnePlus начала обновлять смартфоны до Android 17: список моделей, которые уже получают новую версию ОС

OnePlus приступила к масштабному обновлению программного обеспечения раньше запланированного срока. Изначально компания намеревалась выпустить стабильную версию Android 17 в конце октября, однако первые устройства начали получать её уже 22 октября 2026 года. Главная особенность обновления заключается в переходе с фирменной оболочки OxygenOS на ColorOS 17, которую разрабатывает компания OPPO.

Новое программное обеспечение получило обновленные анимации, обновленную панель быстрых настроек, улучшенное управление оперативной памятью и дополнительные функции искусственного интеллекта. Производитель также заявляет об оптимизации энергопотребления и более стабильной работе приложений. При этом доступность отдельных функций будет зависеть от конкретной модели смартфона и региона.

Какие смартфоны OnePlus уже получают Android 17

По состоянию на 28 октября компания подтвердила начало распространения стабильной версии ColorOS 17 для шести устройств. Первыми обновление получили флагманский OnePlus 15 и планшет OnePlus Pad 4, после чего в список добавились модели серий OnePlus 13 и 15R.

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Модель Первые подтвержденные регионы Версия обновления OnePlus 15 Индия, Северная Америка 17.0.0.102 OnePlus 15R Индия 17.0.0.106 OnePlus 13 Индия 17.0.0.102 OnePlus 13s Индия 17.0.0.101 OnePlus 13R Индия 17.0.0.105 OnePlus Pad 4 Индия, глобальная версия 17.0.0.101

Указанные номера относятся к первым подтвержденным сборкам для соответствующих регионов. Полные обозначения прошивок могут отличаться в зависимости от модификации устройства.

Следует учитывать, что начало распространения обновления не означает его одновременной доступности для всех владельцев указанных моделей. OnePlus выпускает программное обеспечение партиями, постепенно расширяя круг пользователей. Поэтому даже два одинаковых смартфона могут получить Android 17 с разницей в несколько дней или недель.

Когда Android 17 появится на других моделях OnePlus

В ноябре компания планирует расширить распространение ColorOS 17 на OnePlus Open, OnePlus 12, Nord 6, Nord CE6 и Pad 3. В декабре обновление ожидается для OnePlus 12R, OnePlus 11, Nord 5 и ряда других моделей. Завершить основной этап перехода производитель рассчитывает в течение первого квартала 2027 года.

Особого внимания заслуживает отказ от OxygenOS в качестве основной оболочки для новых крупных обновлений. Компания объединяет программные решения с OPPO, однако владельцам существующих устройств обещают возможность самостоятельно решать, переходить ли на ColorOS. Старые смартфоны, не входящие в список устройств, совместимых с Android 17, будут по-прежнему получать предусмотренные производителем обновления безопасности.

Как проверить, доступна ли версия Android 17 на вашем OnePlus

1. Проверка наличия обновлений

Откройте «Настройки» → «Об устройстве» → «OxygenOS» или «ColorOS» и нажмите «Проверить наличие обновлений». В некоторых версиях меню путь выглядит следующим образом: «Настройки» → «Система и обновления» → «Обновление программного обеспечения».

2. Если обновление не найдено

Убедитесь, что смартфон подключен к Интернету, а последние обновления системы уже установлены. Если Android 17 не предлагается, скорее всего, его очередь для вашей региональной версии ещё не наступила.

3. Стоит ли устанавливать бета-версию

В меню обновлений некоторых моделей может быть раздел «Бета-программа». Он позволяет опробовать программное обеспечение раньше, но тестовые сборки могут содержать ошибки. Для основного смартфона лучше дождаться стабильной версии.

Перед установкой крупного обновления рекомендуется создать резервную копию важных данных и зарядить аккумулятор как минимум до 50 %. Владельцам OnePlus в Украине также стоит обращать внимание на региональную версию устройства: подтверждение выпуска прошивки в Индии не гарантирует, что она уже доступна для европейских моделей.