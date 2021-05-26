PlayStation анонсувала акцію “Час грати 2021” : знижки на ігри до 75%

26-го травня стартує глобальний розпродаж “Час грати”, в рамках якого на геймерів чекають знижки до 75% на найпопулярніші ігри й аксесуари PlayStation як в роздрібних мережах, так і в цифровому магазині PlayStation Store. Акція триватиме до 9 червня 2021 року. Серед найцікавіших пропозицій в PlayStation Store:





В роздрібних магазинах можна буде знайти ще більше цікавих пропозицій, серед яких:

Детальну інформацію про всі пропозиції і знижки можна знайти на офіційній сторінці Days of Play.