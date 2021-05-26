PlayStation анонсувала акцію “Час грати 2021” : знижки на ігри до 75%

26-го травня стартує глобальний розпродаж “Час грати”, в рамках якого на геймерів чекають знижки до 75% на найпопулярніші ігри й аксесуари PlayStation як в роздрібних мережах, так і в цифровому магазині PlayStation Store. Акція триватиме до 9 червня 2021 року. Серед найцікавіших пропозицій в PlayStation Store:
- Call of Duty®: Black Ops Cold War — 1199 UAH (-40%)
- NBA 2K21 — 280 UAH (-86%)
- Assassin’s Creed Valhalla — 1139 (-40%)
- Ghost of Tsushima — 1139 (-43%)
- The Last Of Us: Part II — 860 UAH (-57%)
- Demon’s Souls — 2000 UAH (-13%)
В роздрібних магазинах можна буде знайти ще більше цікавих пропозицій, серед яких:
- Sackboy: A Big Adventure — 1699 UAH (-15%)
- Nioh Collection — 1999 UAH (-13%)
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition — 1999 UAH (-13%)
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — 1399 UAH (-18%)
- Bloodborne — 299 UAH (-50%)
- God of War — 299 UAH (-50%)
- HD-Камеру для PlayStation 5 за ціною 1739 UAH
Детальну інформацію про всі пропозиції і знижки можна знайти на офіційній сторінці Days of Play.
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