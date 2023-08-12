На смартфонах Xiaomi почали блокувати Telegram

Китайська компанія Xiaomi почала запобігати встановленню месенджера Telegram на своїх пристроях у Китаї через інтерфейс MIUI, повідомляє Bleeping Computer з посиланням на джерела в Telegram-каналі.

Повідомляється, що MIUI позначає Telegram як небезпечний додаток. При виявленні Telegram інтерфейс видає попередження: “Додаток не пройшов перевірку безпеки Xiaomi. Ця програма є шкідливою”, – йдеться у повідомленні.

Bleeping Computer підтверджує це на основі інформації від китайського мобільного розробника Хікарі Калікса, який підтвердив, що MIUI дійсно позначає Telegram і кілька інших додатків.

6 серпня Ірак оголосив, що обмежив доступ до Telegram на своїй території. Міністерство зв’язку країни обґрунтувало цей крок захистом персональних даних і національної безпеки своїх громадян, які, на думку міністерства, месенджер не дотримується.