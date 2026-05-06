Зв’язок по-старому більше не працюватиме: з 29 травня після 00:00 запровадять нові правила

Мобільний оператор «Київстар» анонсував черговий етап планової модернізації своєї мережі. З кінця травня компанія розпочне відключати застарілу технологію 3G у низці населених пунктів, повністю переводячи абонентів на сучасний стандарт 4G (LTE). Цей крок покликаний забезпечити користувачів значно швидшим мобільним інтернетом та кращою якістю зв’язку, а також є необхідним підготовчим етапом до майбутнього впровадження 5G в Україні.

Де відбудуться зміни

Згідно з офіційними даними компанії, поступове розгортання 4G замість 3G розпочнеться з 29 травня. Оновлення охопить такі регіони:

Рівненська область: Вараський та Сарненський райони, міста Вараш і Дубровиця, а також селище Володимирець.

Миколаївська область: Миколаїв та район, Очаків, Коблеве, Первомайський і Вознесенський райони.

Харківська область: безпосередньо Харків та район, Пісочин, Люботин, Дергачі.

Як налаштувати телефон, щоб не втратити зв’язок

Оскільки зв’язок за старим стандартом буде вимкнено, абонентам необхідно виконати кілька простих кроків для підготовки своїх гаджетів: