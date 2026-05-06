Цифровий «сачок»: як аптеки та магазини стежать за вами через Wi-Fi

Ви просто йшли вулицею, занурені у свої думки, і пройшли повз нову аптеку чи кав’ярню. За годину, гортаючи стрічку соцмереж або переглядаючи новини, ви раптово бачите рекламу саме того закладу, біля якого щойно були. Ви там ніколи не купували, не шукали їх у Google і навіть не заходили всередину. Випадковість? Аж ніяк. Це робота так званої Wi-Fi-пастки.

Як працює ця технологія і чи варто починати хвилюватися за свою приватність — розбираємося в матеріалі.

Принцип «пробного запиту»: ваш смартфон говорить за вашою спиною

Кожен пристрій із модулем бездротового зв’язку має унікальний «паспорт» — MAC-адрес. Це комбінація цифр та літер, яка ідентифікує ваш смартфон у мережі.

Більшість із нас тримає Wi-Fi увімкненим постійно. Для економії заряду та швидкого пошуку знайомих точок доступу ваш телефон регулярно надсилає в ефір так звані «пробні запити» (probe requests). Смартфон буквально запитує навколишній простір: «Чи є тут мережа “Home_WiFi” або “Office_Guest”?».

Для того, щоб перехопити цей запит, зловмиснику чи маркетологу не потрібно, щоб ви натискали кнопку «Підключитися». Достатньо просто проходити повз зі смартфоном у кишені.

Як працює Wi-Fi-аналітика

Власники торгових центрів, ресторанів та аптек встановлюють спеціальні маршрутизатори з інтегрованими аналізаторами. Коли ви потрапляєте в радіус дії такої «пастки», сканер фіксує:

Ваш MAC-адрес.

Час перебування поруч.

Рівень сигналу (за ним визначають відстань: ви просто пройшли повз чи зупинилися біля вітрини).

Ці масиви даних допомагають бізнесу будувати «теплові карти» приміщень, розуміти, які товари привертають увагу, та оптимізувати розміщення продукції. Але найцікавіше починається на етапі маркетингу.

Від ідентифікатора до рекламного банера

Зібрані дані завантажуються в рекламні кабінети. Алгоритми співвідносять ваш технічний ідентифікатор із профілями в рекламних мережах. Результат — ви отримуєте оголошення, яке «намагається вас повернути».

Реальний кейс: Один із меблевих салонів у великому ТЦ стикнувся з низькою відвідуваністю. Поруч були популярні магазини техніки та дитячі зони, але люди проходили повз. Після встановлення Wi-Fi-пастки салон почав показувати таргетовану рекламу всім, хто часто буває в цьому ТЦ. Результат — ріст відвідуваності на 12% лише за два місяці.

Чи можна захиститися?

Виробники смартфонів знають про цю проблему. У сучасних версіях iOS та Android реалізована функція «Приватної адреси» (рандомізація MAC-адреси). Телефон генерує випадковий ідентифікатор, що заважає системі довгостроково стежити за вашими переміщеннями. Проте сам факт вашої присутності в конкретній точці все одно фіксується.

Поради для тих, хто цінує анонімність:

Вимикайте Wi-Fi, якщо ви перебуваєте в дорозі й не плануєте підключатися до перевірених мереж. Уникайте відкритих мереж без паролів у громадських місцях. Перевіряйте налаштування приватності у своєму смартфоні та вмикайте опцію випадкової MAC-адреси.

Висновок

Чи варто панікувати? Фахівці заспокоюють: ці дані зазвичай максимально знеособлені. Рекламодавець не знає вашого імені чи номера телефону — для нього ви лише цифрова точка на карті.

Ми живемо в еру тотальної цифровізації, де кожен наш крок залишає слід. Наш смартфон — це водночас і незамінний помічник, і маячок для маркетингових систем. Світ стає прозорим, і якщо ви не готові з цим миритися, єдиний радикальний вихід — старий добрий кнопковий телефон. В іншому випадку — просто насолоджуйтесь персоналізованими знижками, знаючи, як саме вони вас знайшли.